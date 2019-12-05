Решена судьба отеля Ротару в Крыму

Ротару не станет продавать свой отель в Крыму

Закрытие на ремонт отеля «Вилла София» в Ялте, который принадлежит Софии Ротару , породило слухи о его возможной продаже. Они появились на фоне скандала вокруг предстоящих гастролей певицы в России

Однако продавать отель никто не собирается, слишком многое в него вложили невестка певицы Светлана и сын Руслан. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на окружение Ротару.

Гостиница находится на набережной, рядом с концертным залом «Юбилейный». Это стратегически выгодное туристическое место. Отель любят и знают. Есть клиенты, которые приезжают в «Виллу Софию» из года в год, — заявил собеседник издания.

Он добавил, что отель, не является убыточным, и «продавать его смысла нет». Закрытие действительно вызвано предстоящим ремонтом, поскольку почти десять лет здесь «кардинально ничего не менялось».

«Вилла София» располагает всего 12 номерами, рестораном, спа-салоном, лаунж-кафе. Имеется и именной номер Софии Ротару.

Ранее News.ru сообщал, что «Вилла София» закрылась на ремонт и реконструкцию до 1 мая. Дорогостоящие номера не приносили ожидаемого дохода, поскольку стоимость проживания доходила до 82 тысяч рублей в сутки. Теперь гостиница будет переделана. Ремонт коснётся как внутренних помещений здания, так и его внешнего облика.