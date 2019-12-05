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Криминал

Неизвестные рукописи Гурченко найдены заброшенными в гараже 

News.ru 1 час назад
Найдены неизвестные рукописи Гурченко
Фото: globallookpress.com
Папка с неизвестными рукописями Гурченко была найдена заброшенной в гараже. Нашла бумаги внучка актрисы Елена Королёва.
По словам женщины, рядом с этими же рукописями были свалены папки с письмами, фотографиями и прочими подобными ценностями. Находка произвела фурор: по мнению журналиста Александра Мягченкова, рукописи великой актрисы могут стоить тысячи долларов, заявил он в студии программы «Пусть говорят» на Первом канале.
Рукописи, считает журналист, надо разобрать, посмотреть, что там написано и издать, как это делают дети Маргариты Тереховой, постоянно издавая книги и фотоальбомы о творчестве матери.
Елене Королёвой была предложена ещё одна идея: ходить и читать эти рукописи по театральным вузам и зарабатывать так деньги. А в доставшихся наследникам даче или одной из квартир обустроить ещё один музей Людмилы Гурченко.
Сейчас квартиры и дача находятся в жутком состоянии: внучка актрисы не наводит там порядок, уверяя, что не будет ничего делать в комнатах, которые принадлежат ей на равных с отцом. Квартиры великой актрисы больше напоминают свалку, в которой ещё неизвестно что можно обнаружить.
Ранее News.ru сообщал, что бывший муж Людмилы Гурченко Константин Купервейс рассказал, за что актриса невзлюбила зятя. Изначально она была очень довольна, что её дочь Маша вышла замуж.
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Теги:
Шоу-бизнес , Маргарита Терехова , Людмила Гурченко , Александр Мягченков , Елена Королева
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