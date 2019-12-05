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Бывший муж Гурченко объяснил, за что актриса невзлюбила зятя 

News.ru 24 минуты назад
Раскрыта причина разочарования Гурченко в зяте
Фото: globallookpress.com
Изначально она была очень довольна, что её дочь Маша вышла замуж.
Александр Королёв устроился в «Интурист», его карьера пошла в гору. Но затем он натворил таких дел, что им заинтересовались соответствующие органы, рассказал Купервейс в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.
В ответ знаменитая тёща отрезала: мол, сам накосячил, сам и разгребай. С этого момента зять Гурченко разочаровался в именитой тёще, отношения между ними стаи прохладными.
Со временем Александр Королёв перестал быть вхож к Людмиле Гурченко. Она очень переживала за дочь, оказавшуюся ненужной мужу.
Ранее News.ru сообщал, что внучка актрисы Людмилы Гурченко Елена Королёва поделила с отцом через суд наследство знаменитой бабушки. Состояние актрисы оценивается в 50 млн рублей, в него входят квартиры, дача и прочие ценности.
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Теги:
Шоу-бизнес , Александр Королев , Людмила Гурченко , Елена Королева
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