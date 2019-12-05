Раскрыта причина разочарования Гурченко в зяте

Бывший муж Гурченко объяснил, за что актриса невзлюбила зятя

Изначально она была очень довольна, что её дочь Маша вышла замуж.

Александр Королёв устроился в «Интурист», его карьера пошла в гору. Но затем он натворил таких дел, что им заинтересовались соответствующие органы, рассказал Купервейс в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.

В ответ знаменитая тёща отрезала: мол, сам накосячил, сам и разгребай. С этого момента зять Гурченко разочаровался в именитой тёще, отношения между ними стаи прохладными.

Со временем Александр Королёв перестал быть вхож к Людмиле Гурченко. Она очень переживала за дочь, оказавшуюся ненужной мужу.