Джигурда раскрыл секрет скандальных видео с Паниным 

Никита Джигурда в разговоре с корреспондентом издания «Дни.ру» выступил в защиту актера Алексея Панина. Артист назвал скандальные видео с участием своего друга «фейком», в производстве которого была использована компьютерная графика.
Ранее общественность возмутили выложенные в Сеть видеозаписи, на которых запечатлены нетрадиционные сексуальные забавы актёра.
Оба ролика — постановочные, уверяет Никита Джигурда. По его словам, видео были смонтированы, а с помощью компьютерной графики на них наложено изображение Панина. При этом актёр подчеркнул, что его друг действительно выступает за свободные отношения, но ограничивается только появлением на нудистских пляжах.
«Но то, что показывали с ногой и с собакой — фейк и компьютерная графика», — заявил Джигурда.
Сам актёр на вопрос, участвовал ли он в оргиях, заявил, что подобные «дела» ему не интересны.
В ноябре, как сообщал «Рамблер», Никита Джигурда объявил о своём намерении во второй раз жениться на Марине Анисиной. Актёр подчеркнул, что подготовка к бракосочетанию затянулась из-за судебных разбирательств с сестрой его давней подруги Людмилы Браташ, которая перед смертью отписала ему три квартиры в Москве и одну в Париже. Родственница женщины категорически не согласилась с решением сестры и начала судиться с Джигурдой за наследство. Тяжбы тянутся уже три года. Джигурда, ожидая, что суд встанет на его сторону, уже назначил дату торжества — 23 февраля 2020 года.