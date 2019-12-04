Джигурда раскрыл секрет скандальных видео с Паниным

Ранее общественность возмутили выложенные в Сеть видеозаписи, на которых запечатлены нетрадиционные сексуальные забавы актёра.

Оба ролика — постановочные, уверяет Никита Джигурда. По его словам, видео были смонтированы, а с помощью компьютерной графики на них наложено изображение Панина. При этом актёр подчеркнул, что его друг действительно выступает за свободные отношения, но ограничивается только появлением на нудистских пляжах.

«Но то, что показывали с ногой и с собакой — фейк и компьютерная графика», — заявил Джигурда.

Сам актёр на вопрос, участвовал ли он в оргиях, заявил, что подобные «дела» ему не интересны.