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Миро уверена в том, что Меладзе изменяет Брежневой 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Миро «прошлась» по отношениям Меладзе и Брежневой
Фото: globallookpress.com
Популярный блогер Лена Миро «прошлась» хлестким словцом по отношениям Веры Брежневой и Константина Меладзе. Обозреватель светской жизни обратила внимание на то, что певица удалила все фотографии мужа со своей страницы в Instagram, и не нашла в этом жесте никакой логики.
Миро заявила, что верит слухам о том, что известный композитор изменяет своей супруге с молодой участницей «ВИА Гры» Эрикой Герцег, несмотря на то, что Брежнева не раз высказывалась, мол, она доверяет своему мужу.
«Ну, ведь как-то же этот самый человек — при всей своей тогдашней занятости на пике популярности «ВИА Гры» — успевал погуливать с самой Верой, не так ли?» — резонно отмечает блогер.
Миро упрекнула Брежневу в глупости, мол, будучи когда-то молодой любовницей взрослого мужчины, она верит, что сама не будет брошена ради очередной красавицы. По словам блогера, певица не готова к такому повороту событий, и ее нынешние действия (в том числе и заявления о любви к Константину) — это суета обманутой женщины.
Добавим, что минувшей осенью ходило много слухов о грядущем разводе Меладзе и Брежневой, которые 37-летняя артистка активно старалась развеять.
Напомним, пара поженилась в 2015 году, хотя известно, что встречались они еще с 2005-го, когда композитор был женат на своей первой супруге Яне Сумм, которая подарила ему троих детей.
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Теги:
Шоу-бизнес , Эрика Герцег , Константин Меладзе , Лена Миро , Вера Брежнева
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