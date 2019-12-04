«Губы-осьминоги»: модный тренд или «идиотизм»?

Новый тренд на «губы дьявола» или «губы-осьминоги» не оставляет равнодушным российских звезд шоу-бизнеса. Как они относятся к новинке и стоящему у истоков тренда косметологу Емельяну Брауде, разбирался «СтарХит».

«Я не понимаю, что должно быть у девушек в голове, чтобы такое сделать! Это немыслимо! Тут дело не просто в форме губ, тут еще «днищеское» название! Видимо, сейчас идет эпидемия вируса под названием «идиотизм», и он очень быстро распространяется. Будьте бдительны, обходите больных людей стороной, в данном случае зараженных этим вирусом косметологов», — заявила она.

У истоков тренда «губ дьявола» или «губ-осьминогов» стоит скандально известный косметолог Емельян Брауде, который отмечал, что гигиена в его работе не так уж и важна.

«Инъекции можно проводить хоть на вокзале, ведь это не запрещено законом», — заявлял он.

При этом телеведущая Дана Борисова , несмотря ни на что намерена обратиться к Емельяну Брауде.

«Я готова на эксперимент. Больше ничего не могу сказать. Пойду к Емельяну Брауде, знаю, что он — черный маг, так скажем», — отметила она.