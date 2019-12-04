Пугачева не приехала на день рождения дочери Киркорова 

Телеведущая Эвелина Блёданс в интервью Teleprogramma.pro заявила, что на праздновании 8-летия дочери Филиппа Киркорова Аллы-Виктории она не заметила Аллу Пугачеву и Максима Галкина. Звезды проигнорировали день рождения звездного ребенка.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Филипп Киркоров организовал для дочери праздник в элитном московском ресторане «Шале Березка», потратив на шоу в стиле арабских сказок около миллиона рублей. Детей развлекали акробаты и клоуны. Поздравить Аллу-Викторию пришли дети Стаса Михайлова, Яны Рудковской, Сергея Лазарева, Ани Лорак, Кати Лель, Жасмин, Татьяны Навки, Игоря Николаева и других звезд шоу-бизнеса.
Эвелина Блёданс, приехавшая поздравить звёздного ребенка со своим сыном, заявила, что на празднике не было ни Аллы Пугачевой, ни Максима Галкина с детьми.
«Пугачевой не было… Зал был очень большой! Можно было не всех усмотреть… тем более, что мы с Семой были не очень долго на празднике у Аллы-Виктории. Это было воскресенье, а на утро нужно было идти в школу! Но, я Аллу Борисовну среди пришедших не видела. Думаю, ее не было», — отметила телеведущая.