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Пугачева не приехала на день рождения дочери Киркорова 

Рамблер 1 час назад
Пугачева не приехала на день рождения дочери Киркорова
Фото: globallookpress.com
Телеведущая Эвелина Блёданс в интервью Teleprogramma.pro заявила, что на праздновании 8-летия дочери Филиппа Киркорова Аллы-Виктории она не заметила Аллу Пугачеву и Максима Галкина. Звезды проигнорировали день рождения звездного ребенка.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Филипп Киркоров организовал для дочери праздник в элитном московском ресторане «Шале Березка», потратив на шоу в стиле арабских сказок около миллиона рублей. Детей развлекали акробаты и клоуны. Поздравить Аллу-Викторию пришли дети Стаса Михайлова, Яны Рудковской, Сергея Лазарева, Ани Лорак, Кати Лель, Жасмин, Татьяны Навки, Игоря Николаева и других звезд шоу-бизнеса.
Эвелина Блёданс, приехавшая поздравить звёздного ребенка со своим сыном, заявила, что на празднике не было ни Аллы Пугачевой, ни Максима Галкина с детьми.
«Пугачевой не было… Зал был очень большой! Можно было не всех усмотреть… тем более, что мы с Семой были не очень долго на празднике у Аллы-Виктории. Это было воскресенье, а на утро нужно было идти в школу! Но, я Аллу Борисовну среди пришедших не видела. Думаю, ее не было», — отметила телеведущая.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Игорь Николаев , Сергей Лазарев , Эвелина Бледанс , Стас Михайлов , Яна Рудковская , Катя Лель , Максим Галкин , Алла Пугачева
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