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Пригожин выступил против «гостевого брака» 

Рамблер 1 час назад
Пригожин выступил против «гостевого брака»
Фото: РИА Новости
Продюсер Иосиф Пригожин не поддерживает формат «гостевого брака». Об этом он заявил, комментируя информацию о том, что молодожены Ксения Собчак и Константин Богомолов не живут вместе.
«У каждого свой формат отношений, но лично я бы так не смог. Я люблю чувствовать любимого человека рядом, и мне совсем не нужно отдыхать», — сказал он «Телепрограмме».
Пригожин добавил, что за 16 лет брака с певицей Валерией у них не было времени, чтобы наскучить друг другу. По словам продюсера, у них обоих много дел, и им некогда «ломать комедию».
Ранее в эфире программы «Ты не поверишь» мать Собчак Людмила Нарусова заявила, что после свадьбы Ксения и ее супруг живут раздельно. Бывший сенатор объяснила этот факт тем, что в доме Собчак на Рублевском шоссе пока не хватает места для Богомолова.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Шоу-бизнес , Константин Богомолов , Людмила Нарусова , Ксения Собчак , Иосиф Пригожин , Валерия
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