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Шепелев рассказал об угрозах с пистолетом от отца Фриске 

Lenta.ru 2 часа назад
Шепелев рассказал об угрозах с пистолетом от отца Фриске
Фото: РИА Новости
Отец покойной певицы Жанны Фриске Владимир Копылов угрожал застрелить ведущего Дмитрия Шепелева на детской площадке, когда тот гулял с ребенком. Об этом рассказал сам Шепелев в интервью Ксении Собчак. Выпуск опубликован на YouTube.
«Он приперся на площадку с пистолетом. Он угрожал мне. Я клянусь, что так и было», — сообщил он.
По словам ведущего, Копылов угрожал убить его на месте. Инцидент произошел во время первой встречи дедушки и внука после смерти певицы. Шепелев пояснил, что на помощь пришел охранник, который встал между ними и увел отца Фриске с пистолетом в сторону.
«Что было бы, если бы охраны не было, я не знаю», — заметил он.
Ведущий добавил, что через несколько месяцев после этого, когда они с сыном возвращались домой, на него напали пять мужчин, «двое из которых находятся в федеральном розыске». По словам Шепелева, вместе с этими людьми был и Копылов. Он утверждает, что нападавшие сломали руку его охраннику и пытались «дать допуск дедушке», который бил ведущего и хотел забрать внука.
Отношения между семьей Фриске и гражданским мужем певицы Шепелевым ожесточились после смерти артистки. Ведущий критиковал родственников Жанны, а они обвиняли его в нежелании позволить им видеться с внуком. В сентябре Шепелев отмечал, что всегда радуется за молодых родителей и даже завидует тем из них, кто находит время побыть наедине друг с другом.
Шепелев состоял в гражданском браке с певицей Жанной Фриске с 2012 года до ее смерти. У них родился сын Платон, которому в настоящий момент шесть лет. Певица умерла 15 июня 2015 года от неоперабельной опухоли головного мозга.
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Теги:
Шоу-бизнес , Владимир Копылов , Жанна Фриске , Ксения Собчак , Дмитрий Шепелев
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