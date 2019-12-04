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Шепелев: родители Фриске «кинули» внука на 7 млн 

Рамблер 46 минут назад
Родители Жанны Фриске подставили собственного внука Платона на 7 млн рублей перед Русфондом, заявил в интервью YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» муж покойной певицы Дмитрий Шепелев. По его словам, ближайшие родственники артистки оставили мальчика без причитающихся ему накоплений артистки и вогнали в долги перед благотворительным фондом.
Шепелев напомнил, что Первый канал собрал на лечение Жаны Фриске около 1 млн евро. Деньги вместе с остальными пожертвованиями хранились на личных счетах Фриске и на счете Русфонда. Телеведущий заявил, что часть средств была потрачена на лечение певицы, при том каждая трата была подтверждена справками и чекам.
«Жанны не стало и, когда пришел момент распределения наследства у нотариуса, мы узнали, что на ее личных счетах — ноль. И на счете Русфонда, где был 21 млн рублей — ноль», — рассказал Шепелев.
В выписке из банка телеведущий узнал, что деньги со счетов за несколько дней до смерти Фриске сняли ее родители. При этом операция сделала маленького Платона должником перед Русфондом, поскольку пропавшие деньги были распределены поровну между родителями артистки и маленьким мальчиком.
«Ну вот скажи, как это можно объяснить? Как можно сказать, что они хорошие? Ты кинул внука на 7 млн рублей! Любящие бабушка и дедушка будут делать такое?» — отметил вдовец.
В результате долг Платона перед Русфондом оплатил Шепелев. Позже, чтобы и родители Фриске могли расплатиться с благотворительным фондом, он выкупил у них долю строящегося за городом дома, который при жизни начинала возводить певица. При этом телеведущий отметил, что до этого был уверен, что доля записана на Платона. Оказалось недвижимостью владели его бабушки и дедушка.
«Это не про любовь! Это про жадность, воровство и подлость! Вот о чем эта история», — резюмировал Шепелев.
В этом же интервью, как ранее сообщал «Рамблер», телеведущий заявил, что Жанна Фриске перед своей смертью предупреждала его о том, что в борьбе за внука ее родители «будут гадить в силу возможностей». По его словам, певица сама сторонилась общения с матерью и отцом.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Жанна Фриске , Дмитрий Шепелев
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