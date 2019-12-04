«Будут гадить»: Фриске предупреждала Шепелева о родителях

Жанна Фриске перед своей смертью предупреждала мужа Дмитрия Шепелева о том, что в борьбе за внука ее родители способны пойти на многое. Об этом сам телеведущий заявил в интервью YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!». По его словам, певица сторонилась общения с матерью и отцом.

Шепелев отметил, что у артистки были сложные отношения с родителями. Например, с отцом Владимиром Фриске певица не разговаривала по полгода. За все время знакомства вплоть до страшной новости о заболевании Жанны телеведущий видел ее ближайшего родственника всего один раз.

«У нее были тяжелейшие отношения с отцом. Но как это аукнется на Платоне, мы не обсуждали. Жанна предупреждала, что они, безусловно, будут гадить и, в силу возможностей, бороться за него», — отметил Шепелёв.

При этом телеведущий подчеркнул, что был готов поддерживать нормальное общение с родителями певицы. Единственное требование было — не выкладывать в Сеть фото с его сыном Платоном. Никто его просьбу не выполнил.

«Как только не стало Жанны, все с удовольствием повыкладывали фотографии, которые они наделали с ребенком. Я спрашиваю: «Зачем вы это делаете, для чего? Я же просил этого не делать!» И после этого они идут всей семьей на шоу и рассказывают, какой я плохой», — рассказал он.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Дмитрий Шепелев заявил, что предоставит своему сыну Платону решать самому, становиться ему публичным человеком или нет. По этой причине телеведущий отказывается заводить мальчику аккаунты в соцсетях по примеру других звездных родителей.