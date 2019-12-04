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Телеведущий Шепелев рассказал о новой возлюбленной после Фриске 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Шепелев рассказал о новой возлюбленной после Фриске
Фото: globallookpress.com
Ведущий Первого канала Дмитрий Шепелев официально объявил об отношениях с дизайнером Екатериной Тулуповой. Об этом он заявил в интервью Ксении Собчак. Выпуск опубликован на ее YouTube-канале.
«Наше первое свидание было 12 ноября. Катя — архитектор и дизайнер. Познакомили нас наши дети, они ходили в один детский сад. После этого знакомства я сидел в Tinder. И одна из тех, с кем у меня совпадает пара — это Катя. Наше второе как бы знакомство произошло в этой социальной сети», — рассказал Шепелев.
На вопрос Собчак, сделал ли он Тулуповой предложение, ведущий не ответил. Он также отметил, что до знакомства с возлюбленной часто проводил время в приложении для знакомств, но многие девушки не верили, что это он, обвиняя мужчину в обмане и краже чужих фотографий.
Ранее в ноябре Шепелев впервые опубликовал фото с новой пассией. На снимке ведущий целует в щеку свою избранницу Екатерину Тулупову. Так он ответил на слухи о скорой женитьбе.
Шепелев состоял в гражданском браке с певицей Жанной Фриске с 2012 года до ее смерти. У них родился сын Платон, которому в настоящее время шесть лет. Певица умерла 15 июня 2015 года от неоперабельной опухоли головного мозга.
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Теги:
Шоу-бизнес , Екатерина Тулупова , Жанна Фриске , Ксения Собчак , Дмитрий Шепелев
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