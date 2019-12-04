Телеведущий Шепелев рассказал о новой возлюбленной после Фриске

«Наше первое свидание было 12 ноября. Катя — архитектор и дизайнер. Познакомили нас наши дети, они ходили в один детский сад. После этого знакомства я сидел в Tinder. И одна из тех, с кем у меня совпадает пара — это Катя. Наше второе как бы знакомство произошло в этой социальной сети», — рассказал Шепелев.

На вопрос Собчак, сделал ли он Тулуповой предложение, ведущий не ответил. Он также отметил, что до знакомства с возлюбленной часто проводил время в приложении для знакомств, но многие девушки не верили, что это он, обвиняя мужчину в обмане и краже чужих фотографий.

Ранее в ноябре Шепелев впервые опубликовал фото с новой пассией. На снимке ведущий целует в щеку свою избранницу Екатерину Тулупову. Так он ответил на слухи о скорой женитьбе.