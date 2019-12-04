«Позор и кощунство»: Лещенко о пенсиях в России 

Лев Лещенко в разговоре с корреспондентом «Комсомольской правды» выразил своё отношение к низким выплатам российским пенсионерам. Свою пенсию артист полностью отправляет на благотворительность, но, видя, сколько денег от государства ежемесячно получает его супруга, приходит в ужас.
«Пусть меня как угодно осуждают, мол, заелся и все такое. Но это позор. Моя жена получает 8500 рублей. Хотя она работала в творческой среде. Как это может быть?» — недоумевает артист.
При этом Лещенко подчеркнул, что средняя пенсия по России декларируется в размере 25 тысяч рублей. Эту информацию Лещенко назвал «враньем», с которым он не может смириться.
«Это кощунство! Слава богу, что я не получаю пенсию — точнее, получаю, но трачу на благотворительность. Потому что она настолько мизерная — уничижительно за ней ходить», — заявил певец.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Лев Лещенко принял участие в церемонии вручения музыкальной премии «Золотой хит». При этом вышедшая за ним следом на сцену Ольга Бузова, желая отдать должное таланту известного артиста, произнесла его фамилию неправильно — «Левченко». Позже сам Лещенко заявил СМИ, что не держит на певицу зла за ее оговорку.