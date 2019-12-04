«Позор и кощунство»: Лещенко о пенсиях в России

Лев Лещенко в разговоре с корреспондентом «Комсомольской правды» выразил своё отношение к низким выплатам российским пенсионерам. Свою пенсию артист полностью отправляет на благотворительность, но, видя, сколько денег от государства ежемесячно получает его супруга, приходит в ужас.

«Пусть меня как угодно осуждают, мол, заелся и все такое. Но это позор. Моя жена получает 8500 рублей. Хотя она работала в творческой среде. Как это может быть?» — недоумевает артист.

При этом Лещенко подчеркнул, что средняя пенсия по России декларируется в размере 25 тысяч рублей. Эту информацию Лещенко назвал «враньем», с которым он не может смириться.

«Это кощунство! Слава богу, что я не получаю пенсию — точнее, получаю, но трачу на благотворительность. Потому что она настолько мизерная — уничижительно за ней ходить», — заявил певец.