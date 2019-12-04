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Армия

Свиридова объяснила отказ от замужества 

Рамблер 32 минуты назад
Свиридова объяснила отказ от замужества
Фото: РИА Новости
По словам певицы Алены Свиридовой, дети — это единственная причина, из-за которой стоит вступать в брак, а если их нет, то жениться нет необходимости. Об этом она рассказала в интервью «Комсомольской правде».
Свиридова пояснила, что не видит смысла в официальном оформлении отношений со своим избранником Давидом Варданяном, который младше ее на 14 лет.
«У нас нет совместных детей и уже не будет. Мне кажется, это единственная причина, из-за которой стоит официально вступать в брак», — уверена артистка.
Она также отметила, что они давно вместе с Давидом Варданяном и «уже не обращают внимания на ссоры, которые иногда происходят»
«Рамблер» писал, что ранее Алена Свиридова заявила, что не собирается пока прекращать петь и хотела бы умереть в гримерке. Со сцены артисты уходят, когда о них забывают, пояснила певица, подчеркнув, что «пенсионный возраст ее уже настиг», но она продолжает выступать.
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Шоу-бизнес , Алена Свиридова , Комсомольская правда
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