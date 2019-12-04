Свиридова объяснила отказ от замужества

По словам певицы Алены Свиридовой, дети — это единственная причина, из-за которой стоит вступать в брак, а если их нет, то жениться нет необходимости. Об этом она рассказала в интервью «Комсомольской правде»

Свиридова пояснила, что не видит смысла в официальном оформлении отношений со своим избранником Давидом Варданяном, который младше ее на 14 лет.

«У нас нет совместных детей и уже не будет. Мне кажется, это единственная причина, из-за которой стоит официально вступать в брак», — уверена артистка.

Она также отметила, что они давно вместе с Давидом Варданяном и «уже не обращают внимания на ссоры, которые иногда происходят»