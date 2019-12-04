Криду приписывают роман с Юлией Зиверт 

Егора Крида заподозрили в ухаживании за набирающей популярность певицей Юлией Зиверт, сообщает «Комсомольская правда». Ранее молодой ловелас отметился романами с Нюшей, актрисой Мирославом Карпович и «подкатывал» к дочери Анастасии Заворотнюк Анне Стрюковой.
Крида и Зиверт увидели вместе на праздновании юбилея музыкального директора «Муз-ТВ». Певец нежно держал спутницу за талию. Она мило улыбалась и смеялась над его шутками. Журналисты, присутствовавшие на мероприятии, осторожно поинтересовались у пары, стоит ли ждать от них совместной композиции. Крид отшутился, мол «они слишком любят друг друга, чтобы портить этим свои карьеры».
В прессе поползли слухи о возможном романе артистов. Зиверт в разговоре с корреспондентом «Комсомольской правды» поспешила опровергнуть недостоверную, по ее словам, информацию.
«Господи, уже нельзя рядом с человеком постоять-поболтать на вечеринке!» Видимо, эти слухи пошли оттого, что моя личная жизнь всегда максимально закрыта», — заявила певица.
В октябре, как сообщал «Рамблер», на сайте Роскомнадзора были опубликованы результаты экспертизы творчества Крида, которую провела некая общественная организация. Судя по ним, Крид — агрессивный и циничный, несет антиценности сатанизма и вред детям и государству, а его псевдоним — синоним лжи. После публикации у певца якобы начались проблемы с проведением концертов.