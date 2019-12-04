Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы не уснули: Между РФ и ФРГ разгорелся скандал
Пока вы не уснули: Между РФ и ФРГ разгорелся скандал
В мире
Путин предсказал новую войну
Путин предсказал новую войну
Армия
Агрессивные действия России испугали НАТО
Агрессивные действия России испугали НАТО
Армия
«У нас хоть что-то летает»: кто хоронит космос РФ
«У нас хоть что-то летает»: кто хоронит космос РФ
Технологии

Криду приписывают роман с Юлией Зиверт 

Рамблер + ещё 4 1 час назад
Криду приписывают роман с Юлией Зиверт
Фото: globallookpress.com
Егора Крида заподозрили в ухаживании за набирающей популярность певицей Юлией Зиверт, сообщает «Комсомольская правда». Ранее молодой ловелас отметился романами с Нюшей, актрисой Мирославом Карпович и «подкатывал» к дочери Анастасии Заворотнюк Анне Стрюковой.
Крида и Зиверт увидели вместе на праздновании юбилея музыкального директора «Муз-ТВ». Певец нежно держал спутницу за талию. Она мило улыбалась и смеялась над его шутками. Журналисты, присутствовавшие на мероприятии, осторожно поинтересовались у пары, стоит ли ждать от них совместной композиции. Крид отшутился, мол «они слишком любят друг друга, чтобы портить этим свои карьеры».
В прессе поползли слухи о возможном романе артистов. Зиверт в разговоре с корреспондентом «Комсомольской правды» поспешила опровергнуть недостоверную, по ее словам, информацию.
«Господи, уже нельзя рядом с человеком постоять-поболтать на вечеринке!» Видимо, эти слухи пошли оттого, что моя личная жизнь всегда максимально закрыта», — заявила певица.
В октябре, как сообщал «Рамблер», на сайте Роскомнадзора были опубликованы результаты экспертизы творчества Крида, которую провела некая общественная организация. Судя по ним, Крид — агрессивный и циничный, несет антиценности сатанизма и вред детям и государству, а его псевдоним — синоним лжи. После публикации у певца якобы начались проблемы с проведением концертов.
Видео дня. Священника РПЦ обвинили в педофилии
Комментарии 
Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес , Крид , Анастасия Заворотнюк , Роскомнадзор , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Между РФ и ФРГ разгорелся скандал
Пока вы не уснули: Между РФ и ФРГ разгорелся скандал 56
Путин предсказал новую войну
Путин предсказал новую войну 699
Агрессивные действия России испугали НАТО
Агрессивные действия России испугали НАТО 127
«У нас хоть что-то летает»: кто хоронит космос РФ
«У нас хоть что-то летает»: кто хоронит космос РФ 50
Меркель объяснила высылку дипломатов РФ
Меркель объяснила высылку дипломатов РФ 410
Видео
Президент Сербии заговорил с Путиным по-русски
00:50
Президент Сербии заговорил с Путиным по-русски
В мире Европа
Пельшу провели операцию на сердце
00:25
Пельшу провели операцию на сердце
Общество
Скабеева дозвонилась до Зеленского и пожалела
00:19
Скабеева дозвонилась до Зеленского и пожалела
Общество Украина
Меркель объяснила высылку дипломатов РФ
12:18
Меркель объяснила высылку дипломатов РФ
В мире Европа
Путин предсказал новую войну
00:49
Путин предсказал новую войну
Армия Войска
«Путин смог бы не допустить бомбежки Югославии»
00:30
«Путин смог бы не допустить бомбежки Югославии»
Политика
КНДР и США оказались на грани военного конфликта
05:22
КНДР и США оказались на грани военного конфликта
В мире Азия
Найден новый способ остановить «Северный поток-2»
03:28
Найден новый способ остановить «Северный поток-2»
В мире Статьи
В сеть попало необычное видео с Крымского моста
00:15
В сеть попало необычное видео с Крымского моста
Общество
Агрессивные действия России испугали НАТО
01:10
Агрессивные действия России испугали НАТО
Армия Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть