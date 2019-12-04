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Технологии

Пересильд дали пощечину на съемках 

Рамблер + ещё 1 42 минуты назад
Пересильд дали пощечину на съемках
Фото: globallookpress.com
Актриса Юлия Пересильд в программе «Вечерний Ургант» поделилась подробностями съемок в фильме «Конец сезона», заявив, что партнер по съемкам по-настоящему ее ударил.
Пересильд отметила, что сцена ссоры в фильме вышла очень натуральной, благодаря режиссеру Константину Худякову.
«Константин Павлович тебя сканирует. Эта сцена, безусловно, была в сценарии. Но она могла пройти так или по-другому, чуть спокойнее. А он так просканировал… Я просто помню, как мы репетировали. Он долго рассказывал про музыку, какие-то другие эмоциональные вещи. Потом взял и сказал — давайте!» — пояснила актриса.
По ее словам, она не держит зла на своего партнера Андрюса Паулавичюса за пощечину.
«Надо сказать, что Андрюс тоже парень — огонь. Взял, да и дал!» — рассказала она.
«Рамблер» писал, что фильм «Конец сезона», по данным Teleprogramma, профинансировал олигарх Роман Абрамович. На постановку фильма режиссера Константина Худякова вдохновили чеховские «Три сестры».
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Шоу-бизнес , Андрюс Паулавичюс , Константин Худяков , Роман Абрамович
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