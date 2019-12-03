Елка и Плетнева поучаствуют в хоррор-шоу

Музыканты Елка, Burito, Звонкий, Анна Плетнева и Мари Краймбрери примут участие в реалити-шоу — будут оставлены на холоде в лесном массиве среди диких зверей. Об этом стало известно «СтарХиту».

По сведениям издания, частью музыкального фестиваля LiveFest, который проходит в Сочи, в 2020 году станет интерактивное реалити-шоу в хоррор-формате. Его рабочее название — «Спаси звезду».

В нем примут участие звезды и зрители. Первых вывезут на одну из высот курорта «Роза Хутор» и оставят на холоде в тишине лесных массивов среди диких зверей с видеокамерой GoPro. Вторым предстоит, используя наводки, их спасти и вовремя доставить на место проведения концерта.

По данным «СтарХита», в первом выпуске уже согласились принять участие такие музыканты, как Елка , Burito, Звонкий, Анна Плетнева и Мари Краймбрери. Все они — подписанты лейбла Velvet Music. Его представитель в беседе с изданием подтвердил, что идея такого шоу есть, но отказался комментировать это подробно.