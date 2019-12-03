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Звезду «Дома 2» бросил «восточный принц» 

Рамблер 1 час назад
Звезду «Дома 2» бросил «восточный принц»
Фото: Соцсети
«Восточный принц» Маджед Джегеа бросил звезду телешоу «Дом 2» Евгению Феофилактову, а та пошла к стилисту и сменила прическу. Об этом сообщает «Телепрограмма».
Феофилактова — бывшая участница реалити-шоу «Дом 2». В октябре, как сообщал «Рамблер», она в своих социальных сетях объявила, что встречается с 32-летним бизнесменом из Ливана Маджедом Джегеа. Более того, тогда же она сообщила, что тот предложил ей выйти за него замуж.
Осенью Феофилактова сообщала, что «взяла время подумать», но заявила, что Джегеа отличается от мужчин, с которыми имела дело ранее, — решительнее, не ждет от нее одобрения, а его менталитет другой.
Между тем на днях Маджед Джегеа, которого «Телепрограмма» называет «восточным принцем», написал в своих соцсетях, что «будет встречать 2020 год свободным мужчиной».
Феофилактова, в свою очередь, никак не прокомментировала разрыв с ливанским предпринимателем, а лишь отчиталась в соцсетях о походе к стилисту и смене прически.
«Мне кажется, чисто физиогномически глянуть на него — и понимаешь, что "цыган-дядька", которому нужна свобода. Так что пусть будет свободным», — заявил «Телепрограмме» другой экс-участник «Дома 2» Рустам Солнцев.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Шоу-бизнес , Рустам Солнцев , Евгений Феофилактов
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