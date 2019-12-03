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Политика

Пугачева и Галкин проигнорировали вечеринку дочери Киркорова на Рублевке 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Пугачева и Галкин проигнорировали Киркорова
Фото: Соцсети
Ведущая программы «Человек-невидимка» в интервью Teleprogramma.pro отметила, что осталась под большим впечатлением от праздника Филиппа Киркорова. По словам Эвелины Бледанс, они с сыном Сёмой оказались в числе опоздавших, появившись на торжестве, спустя два часа после начала вечеринки. Звездных гостей поп-короля сцены развлекали иллюзионисты братья Сафроновы, аниматоры и актеры в сценических костюмах. Главной темой праздника стала любимая сказка именинницы — «Аладдин». Светская львица уточнила, что взрослые, как впрочем и дети не смогли устоять на месте, когда на танцполе пел Александр Ревва (шоумен выступает под псевдонимом Артур Пирожков, — Прим. ред.).
Среди гостей Эвелина заметила Юлию Барановскую с детьми — Артемом, Яной и Арсением, Тимати с дочкой Алисой, которая появилась на празднике в образе маленькой пиратки, Яну Рудковскую, Зару, Жасмин, Андрея Малахова с Натальей Шкулевой и многих других. При этом телеведущая уточнила, что среди пришедших Примадонну отечественного шоу-бизнеса она не увидела. Отсутствовал на вечеринке и муж Аллы Пугачевой — шоумен Максим Галкин.
«Пугачевой не было… Зал был очень большой! Можно было не всех усмотреть… тем более, что мы с Семой были не очень долго на празднике у Аллы-Виктории. Это было воскресенье, а на утро нужно были идти в школу! Но, я Аллу Борисовну среди пришедших не видела. Думаю, ее не было», — отметила Бледанс.
Бывшая возлюбленная Александра Семина уточнила, что маленькие дети могли лакомиться турецкими сладостями. Эвелина не стала скрывать, что праздник Филиппа Киркорова превзошел все ее ожидания.
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Теги:
Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Наталья Шкулева , Артур Пирожков , Тимати , Яна Рудковская , Андрей Малахов , Александр Семин , Юлия Барановская , Александр Ревва , Максим Галкин , Алла Пугачева
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