Лоза «проехался» по кормящимся в РФ артистам-эмигрантам 

Ситуация с возвращением Натальи Ветлицкой в Россию в целом не нова, считает музыкант Юрий Лоза.
В комментарии «Царьграду» Лоза напомнил, что в свое время по этому пути прошли Любовь Успенская, Михаил Шуфутинский и другие артисты.
По его словам, за границей русские артисты «поют где-то в кабаках», потому что там они никому не нужны.
«А Россия может кормить всю жизнь. Вот в чём разница… Все будут здесь», — констатировал Лоза.
Музыкант отметил, что появление Ветлицкой в эфире различных телевизионных шоу направлено на то, чтобы она могла вернуться на сцену.
По его словам, раньше для завоевания популярности артисту нужно было спеть хорошую песню, а сейчас достаточно хорошего пиара.
Как ранее сообщал «Рамблер», 55-летняя Наталья Ветлицкая после 15 лет жизни в Испании решила вернуться в Россию и продолжить творческую деятельность. Новая концертная программа Ветлицкой будет готова уже в декабре 2019 года, гастрольный тур пройдет в 2020 году.