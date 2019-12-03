Лоза «проехался» по кормящимся в РФ артистам-эмигрантам

По его словам, за границей русские артисты «поют где-то в кабаках», потому что там они никому не нужны.

«А Россия может кормить всю жизнь. Вот в чём разница… Все будут здесь», — констатировал Лоза.

Музыкант отметил, что появление Ветлицкой в эфире различных телевизионных шоу направлено на то, чтобы она могла вернуться на сцену.

По его словам, раньше для завоевания популярности артисту нужно было спеть хорошую песню, а сейчас достаточно хорошего пиара.

Как ранее сообщал «Рамблер», 55-летняя Наталья Ветлицкая после 15 лет жизни в Испании решила вернуться в Россию и продолжить творческую деятельность. Новая концертная программа Ветлицкой будет готова уже в декабре 2019 года, гастрольный тур пройдет в 2020 году.