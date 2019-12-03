Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Раскрыты обстоятельства смерти солдата в армии
Раскрыты обстоятельства смерти солдата в армии
Происшествия
Раскрыты новые подробности убийства ребенка сектантами
Раскрыты новые подробности убийства ребенка сектантами
Происшествия
Желающим стать гражданами РФ украинцам помогут миллионами
Желающим стать гражданами РФ украинцам помогут миллионами
Политика
Российский бизнесмен выстрелил из ружья в чиновника
Российский бизнесмен выстрелил из ружья в чиновника
Происшествия

Лоза «проехался» по кормящимся в РФ артистам-эмигрантам 

Рамблер 1 час назад
Лоза «проехался» по кормящимся в РФ артистам-эмигрантам
Фото: РИА Новости
Ситуация с возвращением Натальи Ветлицкой в Россию в целом не нова, считает музыкант Юрий Лоза.
В комментарии «Царьграду» Лоза напомнил, что в свое время по этому пути прошли Любовь Успенская, Михаил Шуфутинский и другие артисты.
По его словам, за границей русские артисты «поют где-то в кабаках», потому что там они никому не нужны.
«А Россия может кормить всю жизнь. Вот в чём разница… Все будут здесь», — констатировал Лоза.
Музыкант отметил, что появление Ветлицкой в эфире различных телевизионных шоу направлено на то, чтобы она могла вернуться на сцену.
По его словам, раньше для завоевания популярности артисту нужно было спеть хорошую песню, а сейчас достаточно хорошего пиара.
Как ранее сообщал «Рамблер», 55-летняя Наталья Ветлицкая после 15 лет жизни в Испании решила вернуться в Россию и продолжить творческую деятельность. Новая концертная программа Ветлицкой будет готова уже в декабре 2019 года, гастрольный тур пройдет в 2020 году.
Видео дня. Помочившийся в подъезде мужчина загремел на 12 лет
Комментарии45 
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Шоу-бизнес , Юрий Лоза , Наталья Ветлицкая , Михаил Шуфутинский , Любовь Успенская , Царьград ТВ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты обстоятельства смерти солдата в армии
Раскрыты обстоятельства смерти солдата в армии 7
Раскрыты новые подробности убийства ребенка сектантами
Раскрыты новые подробности убийства ребенка сектантами 2
Желающим стать гражданами РФ украинцам помогут миллионами
Желающим стать гражданами РФ украинцам помогут миллионами 33
Российский бизнесмен выстрелил из ружья в чиновника
Российский бизнесмен выстрелил из ружья в чиновника 18
Макрон предложил формулу нового ракетного договора
Макрон предложил формулу нового ракетного договора 16
Видео
Дело MH17: «ценного свидетеля» снова объявили в розыск
02:21
Дело MH17: «ценного свидетеля» снова объявили в розыск
В мире Украина
Макрон предложил формулу нового ракетного договора
03:11
Макрон предложил формулу нового ракетного договора
Армия
Раскрыты новые подробности убийства ребенка сектантами
00:53
Раскрыты новые подробности убийства ребенка сектантами
Происшествия
Желающим стать гражданами РФ украинцам помогут миллионами
00:45
Желающим стать гражданами РФ украинцам помогут миллионами
Политика
Установлены личности всех погибших в жутком ДТП в РФ
01:06
Установлены личности всех погибших в жутком ДТП в РФ
Происшествия
Лукашенко поможет европейской стране встать с колен
04:27
Лукашенко поможет европейской стране встать с колен
СНГ В мире
В Китае огромная яма появилась на дороге и засосала людей
00:16
В Китае огромная яма появилась на дороге и засосала людей
Происшествия В мире
ЛНР указала Зеленскому на «потерявшихся» жителей
02:27
ЛНР указала Зеленскому на «потерявшихся» жителей
Украина В мире
Еще один регион сделал 31 декабря выходным днем
03:06
Еще один регион сделал 31 декабря выходным днем
Общество
Сотни тысяч в день: раскрыты траты любовницы Петросяна
02:58
Сотни тысяч в день: раскрыты траты любовницы Петросяна
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение