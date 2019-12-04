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Пригожин посетовал на низкий гонорар, получаемый Ротару 

РИА Новости + ещё 1 21 минуту назад
Пригожин посетовал на низкий гонорар Ротару
Фото: РИА Новости
Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал сообщения о размере гонорара Софии Ротару на новогодних корпоративах в России, заявив, что он "абсолютно невысокий".
Ранее генеральный менеджер одного из столичных агентств рассказал СМИ, что гонорар певицы на декабрьских корпоративах в Москве составляет 60 тысяч долларов (3,8 миллиона рублей).
"Ротару за многие десятилетия своей деятельностью заслужила уважение публики и заработала почет. Я считаю, что эта стоимость для выступлений Ротару абсолютно невысокая", — заявил Пригожин.
По его словам, певица, как и другие артисты советской школы, работала "за копейки", не получая дивидендов с продаж своих альбомов.
"И тут возникает абсолютно логичный вопрос: как же так? Ведь музыка — это то, за счет чего живут исполнители, посвящая все свое время творчеству", — заключил продюсер.
Сообщения о запланированных в России выступлениях Ротару вызвали широкий общественный резонанс, так как в прошлом году певица отменила участие в "Песне года". Так, сенатор Валерий Рязанский заявил, что лучшим ответом для "приезжающих заработать" артистов будут пустые места в зале. При этом в защиту певицы высказались многие ее коллеги, включая Льва Лещенко, Владимира Винокура, Юрия Лозу и Иосифа Пригожина.
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Комментарии 2 
Теги:
Шоу-бизнес , Валерий Рязанский , Владимир Винокур , Лев Лещенко , София Ротару , Иосиф Пригожин , Вечерняя Москва , Москва
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