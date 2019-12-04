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Песня «Тает лед» оказалась об отношениях между Россией и Украиной, заявил солист «Грибов» 

Газета.Ru + ещё 5 23 минуты назад
Песня группы «Грибы» оказалась о России и Украине
Фото: Кадр YouTube
Солист украинской группы "Грибы" Юрий Бардаш отметил, что песня "Между нами тает лёд" об отношениях между Россией и Украиной.
Об этом он рассказал в интервью Юрию Дудю на YouTube.
"Мы выпустили это во время жесткой эскалации конфликта между двумя соседними — братскими уже нельзя говорить слово, Ваню Дорна за это просто разорвали на части — соседними государствами", — сказал Бардаш.
Как известно, релиз этого трека состоялся в 2017 году.
Отмечается, что композиция была одним из популярных треков года.
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Теги:
Шоу-бизнес , Юрий Бардаш
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