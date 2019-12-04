Песня группы «Грибы» оказалась о России и Украине

Солист украинской группы "Грибы" Юрий Бардаш отметил, что песня "Между нами тает лёд" об отношениях между Россией и Украиной.
Об этом он рассказал в интервью Юрию Дудю на YouTube.
"Мы выпустили это во время жесткой эскалации конфликта между двумя соседними — братскими уже нельзя говорить слово, Ваню Дорна за это просто разорвали на части — соседними государствами", — сказал Бардаш.
Как известно, релиз этого трека состоялся в 2017 году.
Отмечается, что композиция была одним из популярных треков года.