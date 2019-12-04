Песня группы «Грибы» оказалась о России и Украине

Песня «Тает лед» оказалась об отношениях между Россией и Украиной, заявил солист «Грибов»

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Украиной. Солист украинской группы "Грибы" Юрий Бардаш отметил, что песня "Между нами тает лёд" об отношениях между Россией Об этом он рассказал в интервью Юрию Дудю на YouTube "Мы выпустили это во время жесткой эскалации конфликта между двумя соседними — братскими уже нельзя говорить слово, Ваню Дорна за это просто разорвали на части — соседними государствами", — сказал Бардаш. Как известно, релиз этого трека состоялся в 2017 году. Отмечается, что композиция была одним из популярных треков года.

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