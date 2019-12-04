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Брэд Питт стал часто плакать 

News.ru + ещё 1 32 минуты назад
Брэд Питт стал часто плакать
Фото: globallookpress.com
Актёр Брэд Питт признался, что не плакал 20 лет, но в последнее время стал более эмоциональным. Теперь он чаще сталкивается с ситуациями, которые вызывают у него слёзы, особенно когда это касается его детей или друзей.
Меня могут тронуть эмоционально мои дети, мои друзья и даже новости. Просто тронуть эмоционально. Я думаю, что это хороший признак. Я не знаю, куда всё это идёт, но признак явно хороший, — рассказал актёр журналу Interview.
Брэд Пит давал интервью другой легенде мирового кинематографа — 81-летнему британскому актёру Энтони Хопкинсу. Тот в свою очередь ему заметил, что по мере старения человеку хочется плакать всё чаще и дальше его чувствительность будет только возрастать.
Ранее News.ru писал, что 55-летнего актёра встретили держащим за руку молодую актрису Алию Шокат. Пара вместе посетила художественную выставку в Калифорнии. Питту часто приписывают новые тайные романы, однако в этот раз всё может оказаться серьёзнее.
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Теги:
Шоу-бизнес , Другое , Энтони Хопкинс , Алия Шокат , Брэд Питт
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