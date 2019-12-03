Лопырёва вновь собралась замуж

Модель Виктория Лопырёва прозрачно намекнула о том, что скоро выйдет замуж. В своём микроблоге в Instagram Виктория показала, как выбирает свадебное платье.

Лопырёва живёт с бизнесменом Игорем Булатовым, от которого у неё в феврале этого года родился сын Марк Лионель. Модель обвиняли в том, что она увела олигарха из семьи от дочери вице-президента компании «Ташир» Татевик Карапетян. У Булатова и Карапетян двое детей, от жены к Лопырёвой бизнесмен ушёл, когда его младшей дочери было всего полгода.

Лопырёва на все обвинения отвечала, что не разбивала семью: встречаться с Булатовым она стала якобы после того, как он уже был свободен. Несмотря на бурный роман и рождение сына пара так и не поженилась. Лопырёва говорила, что «штамп в паспорте» для неё якобы роли не играет. Но теперь модель завела совсем другие разговоры.

"Чем девушка может заниматься в половину девятого вечера? В салон свадебных платьев пришла. Это такое непростое дело, я вам скажу", — говорит на примерке Лопырёва.

Модель уже собиралась замуж: в 2014 году она вышла за футболиста Фёдора Смолова , но брак оказался недействительным, так как был зарегистрирован на Мальдивах. В 2017 году пресса муссировала её роман с Николаем Басковым , но до серьёзных отношений певец так и не дошёл.

Ранее News.ru сообщал, что посол чемпионата мира по футболу — 2018 Виктория Лопырёва считает, что уравнивать зарплаты женщин и мужчин не нужно. Она отметила, что женщины в некоторых видах спорта получают меньше мужчин только потому, что их действия «не приносят такой популярности и спонсоров».