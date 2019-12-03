Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Назван виновник катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Назван виновник катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Катастрофы
Активист Майдана сбежал в Германию и столкнулся с «адом»
Активист Майдана сбежал в Германию и столкнулся с «адом»
В мире
Почему США оставили Украину без помощи
Почему США оставили Украину без помощи
В мире
"Танки их не найдут": Захарова о Донбассе
"Танки их не найдут": Захарова о Донбассе
Политика

Лопырёва вновь собралась замуж 

News.ru
Лопырёва вновь собралась замуж
Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look
Модель Виктория Лопырёва прозрачно намекнула о том, что скоро выйдет замуж. В своём микроблоге в Instagram Виктория показала, как выбирает свадебное платье.
Лопырёва живёт с бизнесменом Игорем Булатовым, от которого у неё в феврале этого года родился сын Марк Лионель. Модель обвиняли в том, что она увела олигарха из семьи от дочери вице-президента компании «Ташир» Татевик Карапетян. У Булатова и Карапетян двое детей, от жены к Лопырёвой бизнесмен ушёл, когда его младшей дочери было всего полгода.
Лопырёва на все обвинения отвечала, что не разбивала семью: встречаться с Булатовым она стала якобы после того, как он уже был свободен. Несмотря на бурный роман и рождение сына пара так и не поженилась. Лопырёва говорила, что «штамп в паспорте» для неё якобы роли не играет. Но теперь модель завела совсем другие разговоры.
"Чем девушка может заниматься в половину девятого вечера? В салон свадебных платьев пришла. Это такое непростое дело, я вам скажу", — говорит на примерке Лопырёва.
Модель уже собиралась замуж: в 2014 году она вышла за футболиста Фёдора Смолова, но брак оказался недействительным, так как был зарегистрирован на Мальдивах. В 2017 году пресса муссировала её роман с Николаем Басковым, но до серьёзных отношений певец так и не дошёл.
Ранее News.ru сообщал, что посол чемпионата мира по футболу — 2018 Виктория Лопырёва считает, что уравнивать зарплаты женщин и мужчин не нужно. Она отметила, что женщины в некоторых видах спорта получают меньше мужчин только потому, что их действия «не приносят такой популярности и спонсоров».
Видео дня. Проучил: полицейский разбил стекло в маршрутке
News.ru: последние новости
Тайну «вечно беременной» Собчак объяснили в Сети Тайну «вечно беременной» Собчак объяснили в Сети Анна Семенович рассказала о своей болезни и операции на груди Анна Семенович рассказала о своей болезни и операции на груди Жванецкий заявил о перерыве в роли ведущего передачи «Дежурный по стране» Жванецкий заявил о перерыве в роли ведущего передачи «Дежурный по стране»
Комментарии 
Теги:
Шоу-бизнес , Николай Басков , Федор Смолов , Виктория Лопырева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван виновник катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Назван виновник катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Активист Майдана сбежал в Германию и столкнулся с «адом»
Активист Майдана сбежал в Германию и столкнулся с «адом»
Почему США оставили Украину без помощи
Почему США оставили Украину без помощи 7
«Танки их не найдут»: Захарова о Донбассе
«Танки их не найдут»: Захарова о Донбассе
«Бег на месте»: Зеленский о Донбассе и Путине
«Бег на месте»: Зеленский о Донбассе и Путине 7
Видео
Дело MH17: Россию обвинили в сокрытии «ценного свидетеля»
03:12
Дело MH17: Россию обвинили в сокрытии «ценного свидетеля»
В мире Катастрофы
«Проклятие черной жемчужины» настигло отдыхающих
00:52
«Проклятие черной жемчужины» настигло отдыхающих
Происшествия Азия
Президент США забыл свою жену перед вылетом
01:02
Президент США забыл свою жену перед вылетом
США В мире
Избивший мать в прямом эфире блогер заинтересовал МВД
01:56
Избивший мать в прямом эфире блогер заинтересовал МВД
Происшествия
В Оренбурге рухнул мост
00:30
В Оренбурге рухнул мост
Происшествия
Дело МН17: появились новые доказательства теракта
03:13
Дело МН17: появились новые доказательства теракта
В мире Катастрофы
Мумию древнего щенка показали на видео
02:45
Мумию древнего щенка показали на видео
Наука и техника
План Б Зеленского по Донбассу назвали «планом Г»
05:40
План Б Зеленского по Донбассу назвали «планом Г»
В мире Украина
Ополченцы ДНР получили «штуки»: снайперы ВСУ в панике
03:54
Ополченцы ДНР получили «штуки»: снайперы ВСУ в панике
В мире
«На ринг пойдем»: Джигурда готов избить Малахова
00:42
«На ринг пойдем»: Джигурда готов избить Малахова
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение