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Михалков отказался снимать Пугачеву в кино 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Певица Алла Пугачёва получила очередной отказ от режиссера Никиты Михалкова сыграть роль комической старухи. Михалков подчеркнул, что намного важнее съемок то, что артистка «остается такой же красивой и молодой», сообщает ТАСС.
Алла Пугачева ранее пожаловалась, что Михалков до сих пор не выполнил обещание снять ее в роли комической старухи. По словам певицы, она может перевоплотиться и в «дряхлую старушонку, и в очень юную девчонку» и стоило бы сделать «хорошую комедию».
В свою очередь Никита Михалков обратился к примадонне, объяснив, почему не снимает с ней фильм.
«Милая Алла. Я считаю, что намного важнее, чем сыграть у меня комическую старуху, то, что ты остаешься такой же красивой, молодой и талантливой как всегда. А уж старуху-то сыграть — ты всегда успеешь, это дело наживное», — заявил он.
Ранее, как сообщал «Рамблер», пользователи Instagram раскритиковали опубликованное Пугачевой селфи. Подписчики певицы сравнили ее с восковой куклой в музее и даже с певцом Владимиром Кузьминым в молодости.
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Владимир Кузьмин , Никита Михалков , Алла Пугачева , ИТАР-ТАСС
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