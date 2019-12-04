Михалков отказался снимать Пугачеву в кино

Алла Пугачева ранее пожаловалась, что Михалков до сих пор не выполнил обещание снять ее в роли комической старухи. По словам певицы, она может перевоплотиться и в «дряхлую старушонку, и в очень юную девчонку» и стоило бы сделать «хорошую комедию».

В свою очередь Никита Михалков обратился к примадонне, объяснив, почему не снимает с ней фильм.

«Милая Алла. Я считаю, что намного важнее, чем сыграть у меня комическую старуху, то, что ты остаешься такой же красивой, молодой и талантливой как всегда. А уж старуху-то сыграть — ты всегда успеешь, это дело наживное», — заявил он.