Пугачеву отказались снимать в кино

Аллу Пугачёву отказались снимать в кино

Алла Пугачёва получила очередной отказ от режиссёра Никиты Михалкова сыграть роль комической старухи. До этого Примадонна жаловалась, что Михалков обещал снять её в кино в таком амплуа, но не сделал этого.

И когда я ему напоминаю, он мне говорит: «Ты стань сначала старухой, а потом уже напоминай мне», — рассказала певица.

Артистка считает, что для этой роли она вполне годится: искусно наложенный грим поможет ей стать как старухой, так и юной девушкой. Обеих Алла Пугачёва готова сыграть в комедии, повествующей о жизни героини с детства до старости.

Но Михалков и в этот раз оказался непреклонен, сообщает ТАСС. Режиссёр уверен, что певица всегда успеет сыграть старуху — это дело наживное.

Я считаю, что намного важнее, чем сыграть у меня комическую старуху, то, что ты остаешься такой же красивой, молодой и талантливой, как всегда, — приводит слова Михалкова пресс-служба актёра.

Ранее News.ru сообщал, что народная артистка СССР Алла Пугачёва поделилась планами дать концерт в честь 80-летнего юбилея, на котором она исполнит любимые поклонниками песни.