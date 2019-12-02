«Придумала штуку с Брайаном»: окружение о романе Толкалиной

В окружении Бориса Гребенщикова не поверили в роман Любови Толкалиной с британским музыкантом Брайаном Финнеганом, пишет StarHit.

«Любе нужно как-то отмазаться от романа с БГ и объяснить, почему она сопровождает его коллектив на гастролях, хотя бы его жене Ирине, вот она и придумала эту штуку с Брайаном», — цитирует издание источник из окружения лидера «Аквариума».

Напомним, слухи о романе Любови Толкалиной и Бориса Гребенщикова ходят уже несколько лет. Артистка часто публикует совместные фото и видео с музыкантом в соцсетях, утверждая, что они с БГ «просто друзья». На прошлой неделе Толкалина опубликовала фото с мужчиной и заявила, что ее сердце уже четыре года живет «в самом центре the capital of Great Britain».

Журналисты и поклонники выяснили, что на фото — 50-летний музыкант Брайан Финнеган, который часто выступает вместе с коллективом Бориса Гребенщикова. При этом у Финнегана есть молодая жена и шестилетний сын.