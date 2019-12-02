Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Никотин под запрет: Власти готовят новый закон
Никотин под запрет: Власти готовят новый закон
Политика
Пока вы не уснули: Россия "избавилась" от доллара
Пока вы не уснули: Россия "избавилась" от доллара
В мире
Ополченцы ДНР получили "штуки": снайперы ВСУ в панике
Ополченцы ДНР получили "штуки": снайперы ВСУ в панике
В мире
Побег в ФРГ превратил жизнь активиста Майдана в ад
Побег в ФРГ превратил жизнь активиста Майдана в ад
В мире

«Придумала штуку с Брайаном»: окружение о романе Толкалиной 

Рамблер 1 час назад
«Придумала штуку с Брайаном»: окружение о романе Толкалиной
Фото: Instagram
В окружении Бориса Гребенщикова не поверили в роман Любови Толкалиной с британским музыкантом Брайаном Финнеганом, пишет StarHit.
«Любе нужно как-то отмазаться от романа с БГ и объяснить, почему она сопровождает его коллектив на гастролях, хотя бы его жене Ирине, вот она и придумала эту штуку с Брайаном», — цитирует издание источник из окружения лидера «Аквариума».
Напомним, слухи о романе Любови Толкалиной и Бориса Гребенщикова ходят уже несколько лет. Артистка часто публикует совместные фото и видео с музыкантом в соцсетях, утверждая, что они с БГ «просто друзья». На прошлой неделе Толкалина опубликовала фото с мужчиной и заявила, что ее сердце уже четыре года живет «в самом центре the capital of Great Britain».
Журналисты и поклонники выяснили, что на фото — 50-летний музыкант Брайан Финнеган, который часто выступает вместе с коллективом Бориса Гребенщикова. При этом у Финнегана есть молодая жена и шестилетний сын.
Видео дня. Проучил: полицейский разбил стекло в маршрутке
Комментарии 
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Шоу-бизнес , Борис Гребенщиков , StarHit
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Никотин под запрет: Власти готовят новый закон
Никотин под запрет: Власти готовят новый закон 2
Пока вы не уснули: Россия «избавилась» от доллара
Пока вы не уснули: Россия «избавилась» от доллара 322
Ополченцы ДНР получили «штуки»: снайперы ВСУ в панике
Ополченцы ДНР получили «штуки»: снайперы ВСУ в панике 1066
Побег в ФРГ превратил жизнь активиста Майдана в ад
Побег в ФРГ превратил жизнь активиста Майдана в ад 390
В США рассказали о вариантах продления СНВ-3
В США рассказали о вариантах продления СНВ-3
Видео
Дело MH17: Россию обвинили в сокрытии «ценного свидетеля»
03:12
Дело MH17: Россию обвинили в сокрытии «ценного свидетеля»
В мире Катастрофы
«Проклятие черной жемчужины» настигло отдыхающих
00:52
«Проклятие черной жемчужины» настигло отдыхающих
Происшествия Азия
Президент США забыл свою жену перед вылетом
01:02
Президент США забыл свою жену перед вылетом
США В мире
Избивший мать в прямом эфире блогер заинтересовал МВД
01:56
Избивший мать в прямом эфире блогер заинтересовал МВД
Происшествия
В Оренбурге рухнул мост
00:30
В Оренбурге рухнул мост
Происшествия
Дело МН17: появились новые доказательства теракта
03:13
Дело МН17: появились новые доказательства теракта
В мире Катастрофы
Мумию древнего щенка показали на видео
02:45
Мумию древнего щенка показали на видео
Наука и техника
План Б Зеленского по Донбассу назвали «планом Г»
05:40
План Б Зеленского по Донбассу назвали «планом Г»
В мире Украина
Ополченцы ДНР получили «штуки»: снайперы ВСУ в панике
03:54
Ополченцы ДНР получили «штуки»: снайперы ВСУ в панике
В мире