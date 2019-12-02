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55-летняя Ветлицкая «отказалась» от крестной дочери, сменив веру 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Ветлицкая «отказалась» от крестной дочери, сменив веру
Фото: Стоп-кадр из видео
Наталья Ветлицкая прожила в Испании пятнадцать лет. За границу эстрадная исполнительница отправилась вместе с дочерью Ульяной. Певица перестала давать концерты, на время отказавшись от сценической деятельности. Артистка подрабатывала на продаже недвижимости, став риелтором.
Однако не так давно 55-летняя Ветлицкая анонсировала свое возвращение в Россию. Певица подметила, что готова вернуться на сцену. В свою очередь, блогер Елена Миро критически отнеслась к задумке Натальи, уточнив, что артистка вряд ли сможет чем-то удивить поклонников. Кроме того, светская львица уточнила, что Ветлицкая и раньше не обладала выдающимися вокальными данными.
В недавнем интервью подруга Натальи — певица Светлана Лазарева — призналась, что даже не слышала новостей о том, что Ветлицкая планируется возобновить певческую карьеру.
По словам артистки, с Натальей она не ссорилась. Просто женщины давно не виделись и практически перестали общаться. Светланы не стала скрывать, что назвала свою дочь в честь Ветлицкой и попросила артистку стать крестной мамой ее наследницы. Однако спустя несколько лет, эстрадная исполнительница «отказалась» от крестной дочери, сменив веру. «Позвонила, сказала: Я больше не имею отношения к христианству», — отметила Лазарева в интервью «Комсомольской правде».
На съемках программы «Привет, Андрей!» Наталья Ветлицкая объяснила, почему она не стремится заводить романов. По словам артистки, мужчины отнимают слишком много энергии. А сама певица не готова менять что-то в своей жизни ради потенциального возлюбленного.
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Теги:
Шоу-бизнес , Наталья Ветлицкая , Светлана Лазарева , Комсомольская правда , Испания
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