Константин Меладзе сделал необычный подарок жене 

Продюсер Константин Меладзе подарил своей жене певице Вере Брежневой новый чемодан. Об этом сообщает Teleprogramma.pro
«У меня такой напряженный гастрольный график, что даже чемоданы уже не выдерживают. Чемодан сломался. Муж знал, какой мне нравится, и подарил его. Теперь могу путешествовать с новым чемоданом», — заявила Брежнева в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.
Певица также отметила, что находится в отличной форме, так как «любит то, что делает».
«Я сейчас полна энергии», — подчеркнула Брежнева.
По ее словам, она также поддерживает свое здоровье при помощи специальных витаминных капельниц.
Как писал «Рамблер», ранее Вера Брежнева отреагировала на слухи о том, что ее муж встречается с солисткой «ВИА Гры» Эрикой Герцег. В своем Instagram певица иронично выразила восхищение тем, что Константин Меладзе при сильной загруженности успевает еще и «погуливать».