Константин Меладзе сделал необычный подарок жене

«У меня такой напряженный гастрольный график, что даже чемоданы уже не выдерживают. Чемодан сломался. Муж знал, какой мне нравится, и подарил его. Теперь могу путешествовать с новым чемоданом», — заявила Брежнева в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ. Продюсер Константин Меладзе подарил своей жене певице Вере Брежневой новый чемодан. Об этом сообщает Teleprogramma.pro

Певица также отметила, что находится в отличной форме, так как «любит то, что делает».

«Я сейчас полна энергии», — подчеркнула Брежнева.

По ее словам, она также поддерживает свое здоровье при помощи специальных витаминных капельниц.