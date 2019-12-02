Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы не уснули: Россия "избавилась" от доллара
Пока вы не уснули: Россия "избавилась" от доллара
В мире
Ополченцы ДНР получили "штуки": снайперы ВСУ в панике
Ополченцы ДНР получили "штуки": снайперы ВСУ в панике
В мире
Побег в ФРГ превратил жизнь активиста Майдана в ад
Побег в ФРГ превратил жизнь активиста Майдана в ад
В мире
Дело МН17: появились новые доказательства теракта
Дело МН17: появились новые доказательства теракта
В мире

Басков рассказал о пересадке органа отцу 

Рамблер 1 час назад
Басков рассказал о пересадке органа отцу
Фото: РИА Новости
Николай Басков на своей странице в Instagram рассказал подписчикам, что много лет назад его отцу сделали сложнейшую операцию. Хирургическое вмешательство проводил знаменитый трансплантолог Сергей Готье.
В июле, как ранее сообщал «Рамблер», отец Николая Баскова скончался на 69-ом году жизни после продолжительной болезни. Артист тогда не поделился подробностями трагедии. До их пор причины смерти ближайшего родственника «золотого голоса» России остаются не известны. 2 декабря в своём микроблоге артист оставил пост, в котором приоткрыл завесу тайны: оказалось, что ранее отцу Баскова пересадили один из важных органов.
«Наверное, мало кто из вас знает, что много лет назад моему отцу делали сложнейшую операцию. Когда оперировали моего отца, трансплантология была на таком уровне, что сложно было вообще понять, что делать, на кого ориентироваться, куда податься, кто в состоянии спасти», — написал певец (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).
Басков подчеркнул, что семье помог российский медик Серей Владимирович Готье, который «вывел отечественную трансплантологию на мировой уровень».
«Я бесконечно благодарен Сергею Владимировичу Готье, и я знаю его не только как талантливого хирурга, как врача, который буквально живет своими пациентами, но и как организатора, который сделал почти невозможное!» — отметил артист.
Видео дня. Проучил: полицейский разбил стекло в маршрутке
Комментарии 
Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес , Сергей Готье , Николай Басков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Россия «избавилась» от доллара
Пока вы не уснули: Россия «избавилась» от доллара 304
Ополченцы ДНР получили «штуки»: снайперы ВСУ в панике
Ополченцы ДНР получили «штуки»: снайперы ВСУ в панике 1051
Побег в ФРГ превратил жизнь активиста Майдана в ад
Побег в ФРГ превратил жизнь активиста Майдана в ад 71
Дело МН17: появились новые доказательства теракта
Дело МН17: появились новые доказательства теракта 479
Экипажу самолета Путина подарили вишневый пирог
Экипажу самолета Путина подарили вишневый пирог
Видео
Дело MH17: Россию обвинили в сокрытии «ценного свидетеля»
03:12
Дело MH17: Россию обвинили в сокрытии «ценного свидетеля»
В мире Катастрофы
«Проклятие черной жемчужины» настигло отдыхающих
00:52
«Проклятие черной жемчужины» настигло отдыхающих
Происшествия Азия
Президент США забыл свою жену перед вылетом
01:02
Президент США забыл свою жену перед вылетом
США В мире
Избивший мать в прямом эфире блогер заинтересовал МВД
01:56
Избивший мать в прямом эфире блогер заинтересовал МВД
Происшествия
В Оренбурге рухнул мост
00:30
В Оренбурге рухнул мост
Происшествия
Дело МН17: появились новые доказательства теракта
03:13
Дело МН17: появились новые доказательства теракта
В мире Катастрофы
Мумию древнего щенка показали на видео
02:45
Мумию древнего щенка показали на видео
Наука и техника
План Б Зеленского по Донбассу назвали «планом Г»
05:40
План Б Зеленского по Донбассу назвали «планом Г»
В мире Украина
Ополченцы ДНР получили «штуки»: снайперы ВСУ в панике
03:54
Ополченцы ДНР получили «штуки»: снайперы ВСУ в панике
В мире
«На ринг пойдем»: Джигурда готов избить Малахова
00:42
«На ринг пойдем»: Джигурда готов избить Малахова
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть