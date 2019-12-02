Басков рассказал о пересадке органа отцу

Николай Басков на своей странице в Instagram рассказал подписчикам, что много лет назад его отцу сделали сложнейшую операцию. Хирургическое вмешательство проводил знаменитый трансплантолог Сергей Готье

В июле, как ранее сообщал «Рамблер», отец Николая Баскова скончался на 69-ом году жизни после продолжительной болезни. Артист тогда не поделился подробностями трагедии. До их пор причины смерти ближайшего родственника «золотого голоса» России остаются не известны. 2 декабря в своём микроблоге артист оставил пост, в котором приоткрыл завесу тайны: оказалось, что ранее отцу Баскова пересадили один из важных органов.

«Наверное, мало кто из вас знает, что много лет назад моему отцу делали сложнейшую операцию. Когда оперировали моего отца, трансплантология была на таком уровне, что сложно было вообще понять, что делать, на кого ориентироваться, куда податься, кто в состоянии спасти», — написал певец (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Басков подчеркнул, что семье помог российский медик Серей Владимирович Готье, который «вывел отечественную трансплантологию на мировой уровень».