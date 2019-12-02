Доронина стала «затворницей»

При этом, по его словам, пожилая артистка продолжает следить за судьбой МХАТ имени Горького, которым руководила более 30 лет. Чубченко в разговоре с журналистами отметил, что вопреки слухам Доронину, которая стала гораздо реже появляться на публике, «никто не прячет».

«Вот верьте мне. Врать я не люблю. Татьяну Васильевну никто не скрывает. Это выбор Татьяны Васильевны. Она стала затворницей, великой молчальницей. Это ее выбор», — подчеркнул артист.

При этом Чубченко уверяет, что, даже находясь в «затворничестве», Доронина продолжает следить за судьбой театра, почетным президентом которого сейчас является. Недавно артистку расстроила политика нового руководства МХАТ.

«Было обещано, что художественный совет будет принимать решения относительно работы театра. Однако потом новые руководители поменяли свое мнение. Они постеснялись или испугались подойти к Татьяне Васильевне и сказать об этом. Считаю, что великой актрисе не было оказано уважение. Это несколько унизительно, понимаете», — отметил Чубченко.

Ранее, как сообщал «Рамблер», СМИ сообщили, что из-за ситуации в театре Доронина попала в больницу, испытав сильный стресс. Однако Чубченко пояснил, что актриса находилась на плановом лечение и в настоящий момент чувствует себя хорошо.