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Происшествия

Вера Брежнева оказалась под капельницей из-за насыщенного рабочего графика 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Брежнева оказалась под капельницей
Фото: Соцсети
Вера Брежнева недавно призналась, что тяжелый рабочий ритм заставил ее прибегнуть к медицинским процедурам, которые помогают сохранять силы и поддерживают энергию. Чтобы все успевать и бороться с усталостью она легла под капельницу.
Услышав данное откровение поклонники всерьез обеспокоились состоянием знаменитой блондинки и посоветовали ей внимательнее относиться к себе. В ответ звезда поделилась своим рецептом сохранения энергии:
«Капельница витаминная, для профилактики и поддержания. Ноябрь, он такой», — сообщила Брежнева.
Стоит отметить, что процедура оказалась не из дешевых, ее средняя стоимость в Москве почти 6,5 тысяч рублей. Но, по заверению экс-солистки группы «ВИА Гра», — это того стоит.
«Вы знаете, уже много лет уважающие себя люди поддерживают свое здоровье и витаминными капельницами в том числе. Я забочусь о своем здоровье. Для меня важно быть в форме, учитывая мой график», — поделилась певица в эфире программы «Ты не поверишь!».
О чудесном воздействии на организм данных капельниц знает еще один исполнитель — Григорий Лепс. Он признался, что тоже пробовал подобные процедуры и они действительно положительно влияют, но стоит быть осторожнее:
«Это кратковременная такая вещь. Ее нельзя делать постоянно, не очень полезно», — заключил Лепс.
Диетологи предупреждают, что увлекаться данными процедурами нельзя, так как пациент получает витамин С в высоких дозах и это может провоцировать нарушение функции почек, сообщает сайт Радио «КП».
Ранее подписчики активно обсуждали вероятность того, что Брежнева беременна. Причиной таких домыслов стало фото, которое певица опубликовала в Instagram и подписала, что если бы решили снять реалити-шоу о ее жизни, то день не поместился бы в одну серию, пишет сайт OA.
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Теги:
Шоу-бизнес , Григорий Лепс , Вера Брежнева
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