Живут раздельно: раскрыт секрет брака Собчак и Богомолова

Живут раздельно: Нарусова раскрыла секреты брака Собчак и Богомолова

Людмила Нарусова рассказала о причинах, по которым ее дочь Ксения Собчак практикует гостевой брак с режиссером Константином Богомоловым . По словам члена Совета Федерации, это временные меры перед переездом в большой и комфортный дом супругов. Нынешняя элитная жилплощадь не подразумевает наличие еще одного домочадца.

Российский сенатор Людмила Нарусова побывала в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ, где рассказала некоторые подробности личной жизни ее дочери, светской львицы Ксении Собчак. Нарусова пояснила, почему ее дочь не живет вместе со своим супругом Константином Богомоловым.

По ее словам, режиссеру не хватило места в таунхаусе на Рублевке, поскольку дом приспособлен исключительно под интересы Собчак и ее сына Платона.

Отдельную комнату в доме занимает няня мальчика, кроме того ребенок занимается с разными учителями в отдельном просторном помещении. Поскольку найти свободный угол для Богомолова оказалось невыполнимой задачей, новоиспеченный супруг временно проживает в съемной квартире в центре Москвы

Дефицит квадратных метров вынудил Собчак пойти на решительные меры: она начала строительство огромного дома. Согласно сведениям СМИ, новый особняк будет в три раза просторнее нынешнего. На расспросы о тонкостях строительства Нарусова не стала вдаваться в подробности, она лишь отметила, что в новом доме и ей найдется место.

«Это ее проект, я не вмешиваюсь. Вижу из окна, как дом растет. Когда построит, тогда и оценю. Знаю, что она очень строгий руководитель. За всем лично следит. Ксения несколько комнат в доме для меня выделит», — заявила мать знаменитости.

Сенатор призналась, что мало общается с зятем, однако старается приходить на премьеры в театр на Малой Бронной, художественным руководителем которого он является.

«Нечасто, но мы с Константином общаемся. Как правило, встречаемся на семейных праздниках», — сказала Нарусова.

Кроме того мать Собчак отметила, что будет счастлива, если дочь родит еще одного ребенка в новом браке.

«Чем больше детей, тем лучше. Если ей хватит сил и здоровья, то почему бы и нет. Но, если честно, я хочу дожить до возраста, когда мой внук Платон станет взрослым, — сказала Нарусова. — Сейчас я много времени провожу с ним, мы гуляем. А вот спортом практически не занимаюсь. К примеру, в бассейне не могу плавать».

Отметим также, что несмотря на развод Ксении с отцом Платона, актером Максимом Виторганом , политик продолжает часто видеться с бывшим зятем. Она также сохранила теплые отношения с его родителями.

Cвадьба Собчак и Богомолова состоялась 13 сентября, в пятницу. Ради соответствия «несчастливой» дате, молодожены прибыли ко дворцу бракосочетания на катафалке. Мрачный автомобиль с надписью «Пока смерть не разлучит нас» колесил по Садовому кольцу с открытой задней дверью, где на месте гроба лежала знаменитая пара. Впоследствии водитель катафалка был оштрафован за несоблюдение правил дорожного движения. После чего Собчак высмеяла у себя в блоге выписавших штраф полицейских.

«А ГИБДД и правда мучает моих водителей: «Почему катафалк был открыт?» Спойлер: потому что мы дышим, — написала журналистка, — Пока еще лежу и плохо вяжутся слова. И отдельное спасибо ДПС, которые оштрафовав, подарили нам уникальное сорокинское «ехали непристегнутые на месте гроба».

Другой яркой деталью мероприятия стал скульптор и модельер Андрей Бартенев , исполнивший роль свидетеля. Аккурат к торжеству художник создал огромный костюм из воздушных шаров с нарисованными женскими лицами.

«Это 19 свидетелей семейного счастья Ксении и Константина», — объяснил Бартенев, с трудом преодолевший в двери загса из-за своего объемного наряда.

Самым обсуждаемым и скандальным эпизодом мероприятия стал эротический танец с элементами стриптиза в исполнении невесты. Закончив выступление, невеста пропела фразу «Войди в меня, войди в мои сны, они так влажны». По информации СМИ, родители Константина Богомолова были шокированы происходившим на сцене и незамедлительно покинули праздник.

Позже телеведущая опубликовала в соцсети пост, в котором охарактеризовала свою свадьбу как «деконструированное шапито» и «абсурд в абсолюте». Она похвалила своего супруга за поддержку, благодаря которой мероприятие получилось похожим на театральное представление.