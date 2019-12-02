«На ринг пойдем»: Джигурда готов избить Малахова

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«Шоу устроим, денег заработаем»: Джигурда готов избить Малахова 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Напомним, громкий конфликт между Никитой Джигурдой и Андреем Малаховым произошёл после выхода передачи ведущего канала «Россия-1», где он рассказал об эскорт-услугах известных актрис. После чего Джигурда обозвал Малахова «трусом и извращенцем» и вызвал на боксёрский поединок.
В беседе с ведущими радио «Комсомольская правда» Марией Бачениной и Давидом Шнейдеровым, шоумен заявил, что в цивилизованном мире фейки, вброшенные через прессу, караются штрафами за клевету. А когда он попытался подать в суд, ему сказали, что это ток-шоу, где «всё понарошку».
Джигурда отметил, что вызвал Малахова на дуэль ещё ранее, считая, что тот виновен в бесплодии его жены Марины Анисиной, у которой случился выкидыш из-за «стресса, спровоцированного скандальными телепередачами». А после выхода программы об эскорт-услугах, шоумен ещё больше разозлился и теперь настаивает на поединке:
«Я увидел, как возмутились Самбурская, Рудова, Маша Шукшина, которых Андрюша занёс в передачу об эскорт-услугах, он их так вскользь упомянул, юридически вроде всё чисто…».
По словам Джигурды, кроме обиды за «уважаемых девчонок», его привела в негодование угроза Андрея Малахова «навалять ему»:
«То есть он знал тогда, что я ослаблен после микроинсульта. И я говорю: Андрюша, не сдерживай себя, давай на ринг пойдем, ты на 10 лет моложе, весовая категория одна, у меня 85 кг, ты выставляешь фотографии себя накачанного. Наваляй Джигурде. Шоу устроим, денег заработаем. А он молчит. Забился в норку и молчит. Типа, что эта информация пройдет незамеченной».
Однако сам возмущённый музыкант уверяет, что не собирается спускать ситуацию на тормозах.
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Комментарии5 
Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Никита Джигурда , Андрей Малахов , Марина Анисина , Комсомольская правда
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