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Наука

Шурыгина развелась с мужем 

Рамблер + ещё 3 1 час назад
Шурыгина развелась с мужем
Фото: Instagram
Скандально известная после передач об изнасиловании Диана Шурыгина заявила, что официально развелась с мужем видеооператором Андреем Шляниным. Об этом сообщает «СтарХит».
Своей реакцией на развод Шурыгина поделилась в соцсетях, отметив, что бывший муж забрал свидетельство о расторжении брака из ЗАГСа, о чем сообщил ей по телефону.
«Я не верю. У меня выбило мозги. Хотела вам сказать, что чувствую сейчас, но рядом Денис, поэтому не могу. Как-нибудь буду одна и поболтаю с вами», — рассказала она.
По словам Дианы Шурыгиной, одной из причин развода стало ее нежелание иметь детей.
При этом с новым избранником — миллионером Денисом Ребровым она счастлива, так как у них совпадают жизненные цели.
Как писал «Рамблер», Диана Шурыгина снялась в передаче «Пусть говорят», где рассказала, что ее изнасиловал знакомый после того, как она перебрала спиртного. История девушки переросла в серию телепрограмм и принесла ей популярность.
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Комментарии3 
Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Шоу-бизнес , Диана Шурыгина
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