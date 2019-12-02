Шурыгина развелась с мужем

Скандально известная после передач об изнасиловании Диана Шурыгина заявила, что официально развелась с мужем видеооператором Андреем Шляниным. Об этом сообщает «СтарХит»

Своей реакцией на развод Шурыгина поделилась в соцсетях, отметив, что бывший муж забрал свидетельство о расторжении брака из ЗАГСа, о чем сообщил ей по телефону.

«Я не верю. У меня выбило мозги. Хотела вам сказать, что чувствую сейчас, но рядом Денис, поэтому не могу. Как-нибудь буду одна и поболтаю с вами», — рассказала она.

По словам Дианы Шурыгиной, одной из причин развода стало ее нежелание иметь детей.

При этом с новым избранником — миллионером Денисом Ребровым она счастлива, так как у них совпадают жизненные цели.

Как писал «Рамблер», Диана Шурыгина снялась в передаче «Пусть говорят», где рассказала, что ее изнасиловал знакомый после того, как она перебрала спиртного. История девушки переросла в серию телепрограмм и принесла ей популярность.