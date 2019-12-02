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Заворотнюк позволили увидеть дочь 

Рамблер 56 минут назад
Врачи позволили актрисе Анастасии Заворотнюк увидеться с годовалой дочерью. Об этом, как сообщает «Московский комсомолец», рассказал друг мужа актрисы фигуриста Петра Чернышева.
Заворотнюк и Чернышев, как сообщал «Рамблер», женаты с 2008 года. Осенью 2018-го у них родилась дочь Мила. Летом 2019-го стало известно, что Заворотнюк может быть больна раком головного мозга, глиобластомой.
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По словам друга Чернышева, как сообщает «Московский комсомолец», Заворотнюк была прооперирована, ей удалили опухоль, операция прошло удачно, здоровые клетки задеты не были, ей стало намного лучше, головные боли перестали ее «изводить», а зрение улучшилось.
«Есть перспектива на выздоровление», — процитировал друг Петра Чернышева самого фигуриста.
По его словам, в настоящее время актриса находится в реабилитационном центре («не в клинике и не в хосписе»). Там ее «приводят в норму». Недавно врачи позволили супругу Заворотнюк привезти в центр их дочь Милу. Та узнала маму, протянула к ней руки, они повидались и поиграли.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Шоу-бизнес , Видео
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