Заворотнюк позволили увидеть дочь

Врачи позволили актрисе Анастасии Заворотнюк увидеться с годовалой дочерью. Об этом, как сообщает «Московский комсомолец», рассказал друг мужа актрисы фигуриста Петра Чернышева.

Заворотнюк и Чернышев, как сообщал «Рамблер», женаты с 2008 года. Осенью 2018-го у них родилась дочь Мила. Летом 2019-го стало известно, что Заворотнюк может быть больна раком головного мозга, глиобластомой.

По словам друга Чернышева, как сообщает «Московский комсомолец», Заворотнюк была прооперирована, ей удалили опухоль, операция прошло удачно, здоровые клетки задеты не были, ей стало намного лучше, головные боли перестали ее «изводить», а зрение улучшилось.

«Есть перспектива на выздоровление», — процитировал друг Петра Чернышева самого фигуриста.

По его словам, в настоящее время актриса находится в реабилитационном центре («не в клинике и не в хосписе»). Там ее «приводят в норму». Недавно врачи позволили супругу Заворотнюк привезти в центр их дочь Милу. Та узнала маму, протянула к ней руки, они повидались и поиграли.