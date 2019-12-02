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Волочкова простила ударившую ее маму 

Рамблер + ещё 5 1 час назад
Волочкова простила ударившую ее маму
Фото: РИА Новости
Балерина Анастасия Волочкова в своей книге «Плата за успех» отметила, что их споры с мамой однажды привели к рукоприкладству, однако она сумела ее простить. Об этом сообщает Teleprogramma.pro, приведя выдержки из книги.
Анастасия Волочкова в книге рассказала о сложных отношениях с матерью — Тамарой Владимировной, которая на начальном этапе помогала балерине в продвижении.
«Перед концертом мы спорили с мамой в гримерной из-за «Умирающего лебедя», я доказывала ей, что его нельзя ставить в начале концерта, потому что это медленный номер и зрители просто сразу уснут. И когда мама поняла, что ей меня не переспорить, она ударила меня по голове», — написала она в книге.
По данным издания, балерина также заявила, что ее мама плохо влияет на свою внучку, и отметила, что больше не хочет близко общаться с Тамарой Владимировной, однако понимает, что так быть не должно.
В итоге она посвятила маме несколько теплых строк в книге «Расплата за успех» и рассказала, что простила ее.
«Огромное спасибо хочу сказать моей маме. И не судите меня строго», — написала Анастасия Волочкова.
«Рамблер» писал, что ранее пользователи Instagram обрушились с критикой на Волочкову, похваставшуюся, что сбросила лишний вес. Подписчики звезды не оценили внешний вид балерины, заявив в комментариях, что она стала похожа на мужчину-бодибилдера.
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Комментарии 
Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Шоу-бизнес , Анастасия Волочкова
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