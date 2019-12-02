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Дочь Захарова завершила дело отца 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Дочь Захарова завершила дело отца
Фото: РИА Новости
Актриса Александра Захарова завершила постановку спектакля, который начинал ставить при жизни её отец режиссёр Марк Захаров, сообщает «Московский комсомолец». Речь идёт о спектакле «Капкан», премьера которого назначена в «Ленкоме» на 2 декабря.
Захарова призналась, что постановка театрального представления без режиссерского образования далась ей нелегко. При этом труппа театра отнеслась к творческому порыву артистки с пониманием: споров с актрисой не было.
Захарова уверяет, что несмотря на кончину отца, она не теряет с ним связь.
«Не знаю, что будет дальше, есть ощущение, что я куда-то лечу. Но, с другой стороны, есть центр в голове и голос: я слышу, как он меня ругает: «Не порть породу», — заявила артистка.
Захарова также подчеркнула, что отец будто предчувствовал свою смерть: в блокноте он записывал свои мысли, а на нужных страницах подклеивал кусочки бумаги с надписью «отогнуть». Артистка полагает, что записи были сделаны специально для неё.
«У меня до сих пор есть рефлекс позвонить и спросить… Наверное, это безумием кажется, но у меня ощущение, что он мне подсказывает, помогает», — отметила актриса.
Марк Захаров, как ранее сообщал Рамблер», скончался 28 сентября в возрасте 85 лет в одной из столичных клиник, где проходил лечение от воспаления лёгких. С 1973 года он был главным режиссёром Театра имени Ленинского комсомола («Ленком»). Среди наиболее запомнившихся зрителям работ спектакли: «В списках не значился», «Парень из нашего города», «Юнона и Авось», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Шут Балакирев», «Ва-банк», «Женитьба», «Вишневый сад»; и фильмы — «Двенадцать стульев», «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Дом, который построил Свифт», «Формула любви», «Убить дракона».
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес , Александра Захарова , Марк Захаров , Московский комсомолец
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