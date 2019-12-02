Лолита порадовала поклонников глубоким декольте

Певица Лолита Милявская разместила в Instagram видеозапись, на которой намазывает косметическим средством зону декольте.

На видео певица отметила, что она «наконец-то дома» и пояснила подписчикам, что занимается традиционном уходом за кожей при помощи «ампул, которые она называет — „ах“.

При этом Лолита Милявская была одета в черное боди с глубоким вырезом и нанесла средство не только на кожу лица и шее, но и на декольте.

»Подписчики мне напомнили — обязательно зону декольте. Спасибо за напоминание», — прокомментировала свои действия артистка.

В комментариях к записи пользователи соцсети выразили свое восхищение фигурой певицы и отметили, что она стала лучше выглядеть после расставания с мужем.

«Шикарное тело на 55, без целлюлита и дряблости! Здоровая сочная кожа и грудь! Ещё если учесть, какой у Вас рабочий график, так вообще Вы КОСМОС», — отметил пользователь с ником annches9.

«Рамблер» писал, что в июне Лолита Милявская заявила, что расстается с супругом Дмитрием Ивановым , с которым прожила вместе 9 лет. Певица отметила, что решение было принято обоюдно, поскольку они не хотят «превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения».

Однако позднее стало известно, что Иванов переехал к 40-летнему директору косметологической клиники Ольге Кулиевой, с которой на протяжении года его связывали любовные отношения, и подал на развод. Адвокат Лолиты заявил, что намерен признать его брак с певицей фиктивным.