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Лолита порадовала поклонников глубоким декольте 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Лолита порадовала поклонников глубоким декольте
Фото: РИА Новости
Певица Лолита Милявская разместила в Instagram видеозапись, на которой намазывает косметическим средством зону декольте.
На видео певица отметила, что она «наконец-то дома» и пояснила подписчикам, что занимается традиционном уходом за кожей при помощи «ампул, которые она называет — „ах“.
При этом Лолита Милявская была одета в черное боди с глубоким вырезом и нанесла средство не только на кожу лица и шее, но и на декольте.
»Подписчики мне напомнили — обязательно зону декольте. Спасибо за напоминание», — прокомментировала свои действия артистка.
В комментариях к записи пользователи соцсети выразили свое восхищение фигурой певицы и отметили, что она стала лучше выглядеть после расставания с мужем.
«Шикарное тело на 55, без целлюлита и дряблости! Здоровая сочная кожа и грудь! Ещё если учесть, какой у Вас рабочий график, так вообще Вы КОСМОС», — отметил пользователь с ником annches9.
«Рамблер» писал, что в июне Лолита Милявская заявила, что расстается с супругом Дмитрием Ивановым, с которым прожила вместе 9 лет. Певица отметила, что решение было принято обоюдно, поскольку они не хотят «превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения».
Однако позднее стало известно, что Иванов переехал к 40-летнему директору косметологической клиники Ольге Кулиевой, с которой на протяжении года его связывали любовные отношения, и подал на развод. Адвокат Лолиты заявил, что намерен признать его брак с певицей фиктивным.
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Шоу-бизнес , Лолита Милявская , Дмитрий Иванов
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