Гузеева не знает, что делать с вином за 4 тысячи евро

Телеведущая решила сходить на дегустацию вин, но поняла, что это была плохая идея. Лариса не пьет вино, и ей там было очень скучно.

Пришлось наблюдать, как сказала она поклонникам, «как другие кайфуют».

Не принес радости Гузеевой и шикарный подарок — бутылка дорогущего вина, которая, по ее словам, стоит целых четыре тысячи евро.

«Вы не ослышались — 4 тысячи евро. Вот этот футляр весит килограммов 12. Как я это повезу — не понимаю, как и то, что мне делать с этим вином. Выпить — не выпью, я не пью вино. Зачем мне это вообще? Я ее даже как взятку не могу никому передарить. Я же не буду писать, что она стоит 4 тысячи евро. Короче, я в замешательстве», — цитирует слова звезды 7days.ru.