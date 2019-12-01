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Гузеева не знает, что делать с вином за 4 тысячи евро 

Рамблер 41 минуту назад
Гузеева не знает, что делать с вином за 4 тысячи евро
Фото: Instagram
Лариса Гузеева сейчас отдыхает в Европе.
Телеведущая решила сходить на дегустацию вин, но поняла, что это была плохая идея. Лариса не пьет вино, и ей там было очень скучно.
Пришлось наблюдать, как сказала она поклонникам, «как другие кайфуют».
Не принес радости Гузеевой и шикарный подарок — бутылка дорогущего вина, которая, по ее словам, стоит целых четыре тысячи евро.
«Вы не ослышались — 4 тысячи евро. Вот этот футляр весит килограммов 12. Как я это повезу — не понимаю, как и то, что мне делать с этим вином. Выпить — не выпью, я не пью вино. Зачем мне это вообще? Я ее даже как взятку не могу никому передарить. Я же не буду писать, что она стоит 4 тысячи евро. Короче, я в замешательстве», — цитирует слова звезды 7days.ru.
Как сообщал «Рамблер», телеведущая Лариса Гузеева поехала в Европу. Звезда посетила Амстердам, а потом отправилась во Францию на молодежный фестиваль любителей русского искусства.
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Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Лариса Гузеева , журнал "7 Дней"
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