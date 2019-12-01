«Память для всех»: наряды Началовой сохранит коллекционер

Мама певицы Юлии Началовой отдала платья из сценического гардероба покойной артистки для экспозиции историку моды, ведущему программы «Модный приговор» Александру Васильеву

Об этом искусствовед сообщим в своем инстаграме.

«Вчера моя коллекция исторического костюма пополнилась очень ценными экспонатами — платьями из гардероба прекрасной певицы Юлии Началовой, чей скоропостижный уход из жизни не оставил равнодушным, кажется, ни одного человека в нашей стране. Сценические наряды Юлии передала в мой Фонд ее замечательная и очень красивая мама, Таисия Николаевна Началова, за что я безмерно благодарен».

Поклонники певицы одобрили этот нестандартный поступок, видимо, непросто давшийся матери Юлии, отметив, что он поможет сохранить память о безвременно ушедшей исполнительнице.