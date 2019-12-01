«Память для всех»: наряды Началовой сохранит коллекционер 

Мама певицы Юлии Началовой отдала платья из сценического гардероба покойной артистки для экспозиции историку моды, ведущему программы «Модный приговор» Александру Васильеву.
Об этом искусствовед сообщим в своем инстаграме.
«Вчера моя коллекция исторического костюма пополнилась очень ценными экспонатами — платьями из гардероба прекрасной певицы Юлии Началовой, чей скоропостижный уход из жизни не оставил равнодушным, кажется, ни одного человека в нашей стране. Сценические наряды Юлии передала в мой Фонд ее замечательная и очень красивая мама, Таисия Николаевна Началова, за что я безмерно благодарен».
Поклонники певицы одобрили этот нестандартный поступок, видимо, непросто давшийся матери Юлии, отметив, что он поможет сохранить память о безвременно ушедшей исполнительнице.
«История одежды это наша история, как энциклопедия жизни человека. А женская одежда это чудо. Спасибо Вам. Это интересно», «Это здорово. Память человеку, таланту, стилю, времени, эпохи», «Как матери найти в себе силы отдать Платья, которые пахнут даже дочерью? Не приведи Господи! Хотя, Александр, Вы несомненно сохраните их», «Молодец мама, это будет память для всех, а не горькое напоминание для одной семьи».
Как сообщал «Рамблер», Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года, ей было всего 38 лет.