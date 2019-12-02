В Крыму закрыли роскошный отель Ротару

Отель "Вилла София", который принадлежит украинской певице Софии Ротару , закрылся в Ялте. Официальная версия — в отеле началась реконструкция. Однако, совсем недавно отель ремонтировали долго и основательно.

Как сообщает РЕН ТВ, эта гостиница не приносила доходы 72-летней певице. Цена за номер в сутки составляла 82 тысячи рублей, поэтому постояльцев было мало.

СМИ также связывают закрытие отеля со скандалом, в центре которого оказалась артистка из-за отмены концертов в прошлом году.

Ранее «СП» сообщала новость о том, что музыкальный критик и журналист Евгений Бабичев считает, что внезапная любовь к России у Софии Ротару вспыхнула после смены власти на Украине. А ведущая передачи «Песня года» Ангелина Вовк отругала Ротару за возвращение в РФ с концертами.

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