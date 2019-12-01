Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россия напугала США мощным Сталинским проектом
Россия напугала США мощным Сталинским проектом
Общество
В Кремле раскрыли тему переговоров Путина и Зеленского
В Кремле раскрыли тему переговоров Путина и Зеленского
Политика
В США оценили советский супер-танк для ядерной войны
В США оценили советский супер-танк для ядерной войны
Армия
Медведев дал поручение после трагедии в Забайкалье
Медведев дал поручение после трагедии в Забайкалье
Политика

«Сортирный юмор»: Харламова оплевали за пошлые шутки 

Рамблер 1 час назад
«Сортирный юмор»: Харламова оплевали за пошлые шутки
Фото: РИА Новости
Гарик Харламов выложил в инстаграме новый выпуск «Ошуительного хоу», удивив на этот раз даже любителей юмора «ниже пояса».
Сюжет весьма физиологичен: Харламов посетил современный «умный» туалет в зарубежном отеле, а кнопки смыва найти не смог.
Пришлось вызвать мастера. Как оказалось, смыв включается автоматически, когда дверь в уборную закрывается.
Но в данном случае «мозги» унитаза дали сбой и потребовалась перезагрузка.
Диалоги в ролике щедро приправлены матерком и детальным обсуждением содержимого чаши унитаза.
Подписчики вздрогнули и дружно начали строчить гневные комментарии.
«Жесть, как она есть», «Не смешно, а пошло», «Я тоже думаю что пошло», «Идиотия. Про говно на всю страну. Как тебе такое, Илон Маск? Дибилы, взрослые мужики. Реально вот не стыдно и смешно?», «Харлашка и какашка», «Сортирный юмор», «Ну вы там все уже полностью отупели и опошлились, прям отборные фекалии в массы вещаете. Отписываюсь», — пишут ошарашенные фолловеры.
Как сообщал «Рамблер», юморист Гарик Харламов представил песню об итальянской вилле российского телеведущего Владимира Соловьева. Харламов упоминает о патриотизме Соловьева и наличии у него зарубежной недвижимости.
Видео дня. Песцы массово «мигрируют» в Норильск
Комментарии2 
Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Гарик Харламов , Илон Маск , Владимир Соловьев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Кремле раскрыли тему переговоров Путина и Зеленского
В Кремле раскрыли тему переговоров Путина и Зеленского 156
В США оценили советский супер-танк для ядерной войны
В США оценили советский супер-танк для ядерной войны 5
Медведев дал поручение после трагедии в Забайкалье
Медведев дал поручение после трагедии в Забайкалье 33
Россия напугала США мощным Сталинским проектом
Россия напугала США мощным Сталинским проектом 32
Украинский снайпер убил двоих военных в ДНР
Украинский снайпер убил двоих военных в ДНР 5
Видео
РФ и Украина: каковы шансы восстановления отношений
02:38
РФ и Украина: каковы шансы восстановления отношений
В мире Конфликты
Советы Зеленскому насчет Путина назвали токсичными
02:05
Советы Зеленскому насчет Путина назвали токсичными
Политика В мире
В Кремле раскрыли тему переговоров Путина и Зеленского
01:31
В Кремле раскрыли тему переговоров Путина и Зеленского
Политика
«Подавление голосов»: США раскритиковали Россию
03:29
«Подавление голосов»: США раскритиковали Россию
В мире
Битва за наследство Марьянова: кому что достанется
01:39
Битва за наследство Марьянова: кому что достанется
Шоу-бизнес
«Донбасс отторгается от Украины»
00:57
«Донбасс отторгается от Украины»
Украина В мире
Лавров дал прогноз по исходу встречи Путина и Зеленского
01:11
Лавров дал прогноз по исходу встречи Путина и Зеленского
Политика
Россия победила алкоголизм
00:27
Россия победила алкоголизм
Общество
«Делай предложение!»: Аллегрова ответила на ухаживания Баскова
00:55
«Делай предложение!»: Аллегрова ответила на ухаживания Баскова
Шоу-бизнес
Макрон заступился за Россию перед НАТО
01:10
Макрон заступился за Россию перед НАТО
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение