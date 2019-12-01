«Сортирный юмор»: Харламова оплевали за пошлые шутки

Гарик Харламов выложил в инстаграме новый выпуск «Ошуительного хоу», удивив на этот раз даже любителей юмора «ниже пояса».

Сюжет весьма физиологичен: Харламов посетил современный «умный» туалет в зарубежном отеле, а кнопки смыва найти не смог.

Пришлось вызвать мастера. Как оказалось, смыв включается автоматически, когда дверь в уборную закрывается.

Но в данном случае «мозги» унитаза дали сбой и потребовалась перезагрузка.

Диалоги в ролике щедро приправлены матерком и детальным обсуждением содержимого чаши унитаза.

Подписчики вздрогнули и дружно начали строчить гневные комментарии.