«Сортирный юмор»: Харламова оплевали за пошлые шутки 

Гарик Харламов выложил в инстаграме новый выпуск «Ошуительного хоу», удивив на этот раз даже любителей юмора «ниже пояса».
Сюжет весьма физиологичен: Харламов посетил современный «умный» туалет в зарубежном отеле, а кнопки смыва найти не смог.
Пришлось вызвать мастера. Как оказалось, смыв включается автоматически, когда дверь в уборную закрывается.
Но в данном случае «мозги» унитаза дали сбой и потребовалась перезагрузка.
Диалоги в ролике щедро приправлены матерком и детальным обсуждением содержимого чаши унитаза.
Подписчики вздрогнули и дружно начали строчить гневные комментарии.
«Жесть, как она есть», «Не смешно, а пошло», «Я тоже думаю что пошло», «Идиотия. Про говно на всю страну. Как тебе такое, Илон Маск? Дибилы, взрослые мужики. Реально вот не стыдно и смешно?», «Харлашка и какашка», «Сортирный юмор», «Ну вы там все уже полностью отупели и опошлились, прям отборные фекалии в массы вещаете. Отписываюсь», — пишут ошарашенные фолловеры.
Как сообщал «Рамблер», юморист Гарик Харламов представил песню об итальянской вилле российского телеведущего Владимира Соловьева. Харламов упоминает о патриотизме Соловьева и наличии у него зарубежной недвижимости.