Разин нашел певца для «Ласкового мая»

По словам Разина, он пригласил Кобзова в своей проект «Дискотека „Союз“ и заключил с ним контракт на десять лет.

»Он принял решение переехать жить из Челябинска в Москву вместе со своей семьёй, где мы предоставили ему квартиру и взяли его в проект», — рассказал Разин.

Продюсер выразил надежду, что Кобзов станет ведущим «Дискотеки „Союз“ и будет исполнять песни группы „Ласковый май“.

Как сообщал „Рамблер“, ранее Разин заявил, что продал компании „Честная музыка“ все песни „Ласкового мая“. По его словам, теперь использование хитов группы возможно только через заключение с „Честной музыкой“ специального договора.

Продюсер утверждал, что экс-солист „Ласкового мая“ Юрий Шатунов сам отказался исполнять старые песни, так как „их перерос“. Разин говорил, что хиты „Белые розы“, „Седая ночь“ и другие можно будет услышать на концертах в его исполнении.

Позже Шатунов подал иск к „Честной музыке“. В иске шла речь о правах на фонограммы, а также о действиях „Честной музыки“ в отношении объектов, которые компании, по мнению Шатунова, не принадлежат.