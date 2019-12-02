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Наука

Разин нашел певца для «Ласкового мая» 

Рамблер + ещё 2 2 часа назад
Разин нашел певца для «Ласкового мая»
Фото: РИА Новости
Продюсер Андрей Разин рассказал в своем Instagram, что нашел нового подопечного Максима Кобзова благодаря шоу «Битва хоров» на «России-1». Кобзов вместе с хором Челябинской области исполнял на конкурсе песню «Седая ночь».
По словам Разина, он пригласил Кобзова в своей проект «Дискотека „Союз“ и заключил с ним контракт на десять лет.
»Он принял решение переехать жить из Челябинска в Москву вместе со своей семьёй, где мы предоставили ему квартиру и взяли его в проект», — рассказал Разин.
Продюсер выразил надежду, что Кобзов станет ведущим «Дискотеки „Союз“ и будет исполнять песни группы „Ласковый май“.
Как сообщал „Рамблер“, ранее Разин заявил, что продал компании „Честная музыка“ все песни „Ласкового мая“. По его словам, теперь использование хитов группы возможно только через заключение с „Честной музыкой“ специального договора.
Продюсер утверждал, что экс-солист „Ласкового мая“ Юрий Шатунов сам отказался исполнять старые песни, так как „их перерос“. Разин говорил, что хиты „Белые розы“, „Седая ночь“ и другие можно будет услышать на концертах в его исполнении.
Позже Шатунов подал иск к „Честной музыке“. В иске шла речь о правах на фонограммы, а также о действиях „Честной музыки“ в отношении объектов, которые компании, по мнению Шатунова, не принадлежат.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Шоу-бизнес , Евровидение , Юрий Шатунов , Андрей Разин , Челябинская Область
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