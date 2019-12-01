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Битва за наследство Марьянова: кому что достанется 

Рамблер 1 час назад
У Дмитрия Марьянова 1 декабря был бы полувековой юбилей.
Наверное, будь он жив, все родственники собрались бы чествовать именинника. Но Дмитрий ушел из жизни, причем при странных обстоятельствах, из-за отсутствия медицинской помощи, а его близкие судятся между собой за наследство.
Его вдова, Ксения Бик, как сообщает «Комсомольская правда», проиграв суд о признании ее дочери иждивенкой Марьянова, начала было обжаловать это решение.
Сын Марьянова потребовал 30 миллионов за смерть отца
Суть проблемы в том, что при положительном решении суда девочка могла бы быть тоже включена в список наследников покойного.
Но в итоге Ксения отказалась от своих претензий и вроде бы готова подписать мировое соглашение. Тем более что она уже устроила свою личную жизнь.
Ей с дочерью отходит трехкомнатная квартира, где они и жили с Дмитрием.
Даниил, сын актера от другого брака, получит «однушку», зато в престижном районе столицы.
Отец Марьянова останется жить там, где и жил — в доме который ему построили сыновья Дмитрий и Михаил в Подмосковье.
Останутся банковские счета и движимое имущество — по этим позициям наследникам тоже предстоит прийти к согласию.
Тем временем в подмосковном суде началось рассмотрение уголовного дела по руководителю реабилитационного центра, где перед смертью лежал Марьянов.
Оксану Богданову судят сразу по двум статьям: «оставление в опасности» и «оказание услуг, повлекших по неосторожности смерть человека».
В рамках этого дела сын актера заявил гражданский иск о взыскании с Богдановой 30 млн рублей. Эти деньги молодой человек планирует отдать на благотворительность.
Как сообщал «Рамблер», адвокат Даниила Марьянова Виктория Крылова рассказала, что гражданский иск был подан в рамках уголовного дела против главы центра Оксаны Богдановой.
Сумма иска составляет 30 миллионов рублей. Сын актера планирует передать эти деньги в благотворительный фонд или детские дома.
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Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Дмитрий Марьянов , Оксана Богданова , Ксения Бик
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