«Логика курицы»: Хилькевич обозвали за мнение о мужчинах

Недавно Анна Хилькевич высказалась о том, что ей стыдно за русских мужчин. Они — ленивы, много пьют и не помогают женщинам.
В то же время о белорусах Анна гораздо лучшего мнения — потому, что у нее отец — белорус.
А вне конкуренции — ее супруг Артур, который родом из Армении.
Скандальная блогер Лена Миро откомментировала в своем «ЖЖ» слова Анны.
Не стесняясь в выражениях, она назвала взгляды Хилькевич «логикой курицы».
«Мне интересно: а если бы муж Хилькевич был русским, каким бы было ее мнение о наших мужиках?
Глядя на такую простенькую, такую незатейливую Анну, я почему-то думаю, что она бы наших мужиков похвалила. Муж нерусский? Буду хулить русских! Русский? Буду хвалить! Вот логика курицы».
Раскритиковала Миро и высказывание Анны о том, что мужчины не хотят помогать женщинам. По ее мнению, В 21 веке каждый может решить свои проблемы сам.
«Вы живете не в каменном веке, а в 2019 году. Своего мамонта вы вполне можете купить в магазине и самостоятельно приготовить».
Как сообщал «Рамблер», российская актриса Анна Хилькевич призналась на своей странице в соцсети, что ей пришлось обращаться за помощью к психологу.