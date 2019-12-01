«Логика курицы»: Хилькевич обозвали за мнение о мужчинах

Мнение Хилькевич о русских мужчинах назвали «логикой курицы»

Недавно Анна Хилькевич высказалась о том, что ей стыдно за русских мужчин. Они — ленивы, много пьют и не помогают женщинам.

В то же время о белорусах Анна гораздо лучшего мнения — потому, что у нее отец — белорус.

А вне конкуренции — ее супруг Артур, который родом из Армении

Скандальная блогер Лена Миро откомментировала в своем «ЖЖ» слова Анны.

Не стесняясь в выражениях, она назвала взгляды Хилькевич «логикой курицы».

«Мне интересно: а если бы муж Хилькевич был русским, каким бы было ее мнение о наших мужиках?

Глядя на такую простенькую, такую незатейливую Анну, я почему-то думаю, что она бы наших мужиков похвалила. Муж нерусский? Буду хулить русских! Русский? Буду хвалить! Вот логика курицы».

Раскритиковала Миро и высказывание Анны о том, что мужчины не хотят помогать женщинам. По ее мнению, В 21 веке каждый может решить свои проблемы сам.