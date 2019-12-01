Семенович отказалась от непристойного предложения

«Я не девушка по вызову»: Семенович донимают сводники

Она уже привычно от них отказывается, не вникая в подобности, но все равно каждый раз расстраивается.

О таких случаях звезда рассказала в эфире программы «Секрет на миллион».

Недавно ей на мобильный телефон с личным номером позвонила девушка, с которой Анна якобы познакомилась на одной из вечеринок.

Семенович так и не смогла ее вспомнить, но барышня была настойчива. Она обращалась к ней на «ты» и предложила организовать встречу с ее начальником-олигархом за три миллиона рублей, — рассказывает Teleprogramma.pro.

«С такими предложениями мне больше не звоните. Я не девушка по вызову, себя ценю и уважаю», — отрезала тогда Анна и завершила разговор.

Однако, как оказалось, рынок — он везде рынок. Девица не успокоилась и прислала СМС:

«Тебе три ляма лишние? Он может до пяти поднять»…

Семенович не стала отвечать и заблокировала ее номер.

Не брезгуют сводничеством и в артистической среде.

Стас Костюшкин признался что он тоже предлагал Анне от имени своего богатого приятеля свидание за 25 тысяч долларов. Певица и слушать его не стала.