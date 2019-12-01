Семенович отказалась от непристойного предложения

Красавицу Анну Семенович засыпали непристойными предложениями.
Она уже привычно от них отказывается, не вникая в подобности, но все равно каждый раз расстраивается.
О таких случаях звезда рассказала в эфире программы «Секрет на миллион».
Недавно ей на мобильный телефон с личным номером позвонила девушка, с которой Анна якобы познакомилась на одной из вечеринок.
Семенович так и не смогла ее вспомнить, но барышня была настойчива. Она обращалась к ней на «ты» и предложила организовать встречу с ее начальником-олигархом за три миллиона рублей, — рассказывает Teleprogramma.pro.
«С такими предложениями мне больше не звоните. Я не девушка по вызову, себя ценю и уважаю», — отрезала тогда Анна и завершила разговор.
Однако, как оказалось, рынок — он везде рынок. Девица не успокоилась и прислала СМС:
«Тебе три ляма лишние? Он может до пяти поднять»…
Семенович не стала отвечать и заблокировала ее номер.
Не брезгуют сводничеством и в артистической среде.
Стас Костюшкин признался что он тоже предлагал Анне от имени своего богатого приятеля свидание за 25 тысяч долларов. Певица и слушать его не стала.
Как сообщал «Рамблер», Анна Семенович в эфире программы «Секрет на миллион» рассказала, кто подарил ей шикарную квартиру в Москве площадью 170 квадратных метров.