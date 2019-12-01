«Делай предложение!»: Аллегрова ответила на ухаживания Баскова

Ирина Аллегрова, похоже, поймала Николая Баскова на «слабо».
В сети появился ролик с занятной сценкой: «натуральный блондин», обнимая Аллегрову, исполняет песню «Незаконченный роман». Оба нежно улыбаются друг другу.
«А мы накаркали этой песней, он не закончился, он лишь продолжается», — говорит певица.
«Потому что он может начаться! Смотри, какая мы красивая пара, Ирина!», — томно произносит «Золотой голос России».
Аллегрова тут же сориентировалась:
«Ну так делай мне предложение!»
К такому быстрому повороту событий Басков готов не был, пришлось ему закрыть объектив камеры рукой.
Снимал ролик автор песни композитор Игорь Крутой. Похоже, у него появилось новое увлечение — это уже не первый сюжет, «вброшенный» в соцсети.
Совсем недавно публика обсуждала его потасовку с Басковым, во время которой оба противника пихались, толкались, валялись по полу в общественном месте, что-то выясняя при этом.
Как сообщал «Рамблер», Ирина Аллегрова неожиданно отменила концерт в Мурманске. В настоящее время признанная 67-летняя артистка выступает с новой программой и, как говорят ее поклонники, отказывается по настойчивым просьбам исполнять старые хиты. А муромчане теперь не услышат и новых.