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«Мы красивая пара!» Басков ухаживает за Аллегровой? 

Рамблер 13 минут назад
«Делай предложение!»: Аллегрова ответила на ухаживания Баскова
Фото: РИА Новости
Ирина Аллегрова, похоже, поймала Николая Баскова на «слабо».
В сети появился ролик с занятной сценкой: «натуральный блондин», обнимая Аллегрову, исполняет песню «Незаконченный роман». Оба нежно улыбаются друг другу.
«А мы накаркали этой песней, он не закончился, он лишь продолжается», — говорит певица.
«Потому что он может начаться! Смотри, какая мы красивая пара, Ирина!», — томно произносит «Золотой голос России».
Аллегрова тут же сориентировалась:
«Ну так делай мне предложение!»
К такому быстрому повороту событий Басков готов не был, пришлось ему закрыть объектив камеры рукой.
Снимал ролик автор песни композитор Игорь Крутой. Похоже, у него появилось новое увлечение — это уже не первый сюжет, «вброшенный» в соцсети.
Совсем недавно публика обсуждала его потасовку с Басковым, во время которой оба противника пихались, толкались, валялись по полу в общественном месте, что-то выясняя при этом.
Как сообщал «Рамблер», Ирина Аллегрова неожиданно отменила концерт в Мурманске. В настоящее время признанная 67-летняя артистка выступает с новой программой и, как говорят ее поклонники, отказывается по настойчивым просьбам исполнять старые хиты. А муромчане теперь не услышат и новых.
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Комментарии8 
Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Игорь Крутой , Николай Басков , Ирина Аллегрова
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