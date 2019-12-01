«Делай предложение!»: Аллегрова ответила на ухаживания Баскова

«Мы красивая пара!» Басков ухаживает за Аллегровой?

В сети появился ролик с занятной сценкой: «натуральный блондин», обнимая Аллегрову, исполняет песню «Незаконченный роман». Оба нежно улыбаются друг другу.

«А мы накаркали этой песней, он не закончился, он лишь продолжается», — говорит певица.

«Потому что он может начаться! Смотри, какая мы красивая пара, Ирина!», — томно произносит «Золотой голос России».

Аллегрова тут же сориентировалась:

«Ну так делай мне предложение!»

К такому быстрому повороту событий Басков готов не был, пришлось ему закрыть объектив камеры рукой.

Снимал ролик автор песни композитор Игорь Крутой . Похоже, у него появилось новое увлечение — это уже не первый сюжет, «вброшенный» в соцсети.

Совсем недавно публика обсуждала его потасовку с Басковым, во время которой оба противника пихались, толкались, валялись по полу в общественном месте, что-то выясняя при этом.