Аршавина похвасталась шикарным помолвочным кольцом с огромным камнем

Алиса Казьмина, бывшая жена Андрея Аршавина, похвасталась перед поклонниками шикарным перстнем с внушительным камешком.

«Додумывайте сами «доброжелатели», а люди подумают правильно», — написала она под снимком в Instagram и поставила сердечко, что означает на языке эмодзи «любовь».

Чтобы не додумывать лишнего, один из подписчиков девушки задал вполне прямой вопрос: «Можно поздравить?» Алиса на него ответила тоже однозначно: «Можно!» Тем самым девушка подтвердила свое предстоящее замужество с загадочным М. Б. Под этими инициалами Казьмина описывает своего возлюбленного в Instagram.

Напомним, в браке с Аршавиным у нее родилась дочь Есения. Это было второе замужество журналистки. В отношениях с Алексеем Казьминым , крупным бизнесменом, у нее также родилась еще одна дочь и сын.