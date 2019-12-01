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Аршавина похвасталась шикарным помолвочным кольцом с огромным камнем 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Аршавина похвасталась шикарным помолвочным кольцом
Фото: Instagram
Алиса Казьмина, бывшая жена Андрея Аршавина, похвасталась перед поклонниками шикарным перстнем с внушительным камешком.
«Додумывайте сами «доброжелатели», а люди подумают правильно», — написала она под снимком в Instagram и поставила сердечко, что означает на языке эмодзи «любовь».
Чтобы не додумывать лишнего, один из подписчиков девушки задал вполне прямой вопрос: «Можно поздравить?» Алиса на него ответила тоже однозначно: «Можно!» Тем самым девушка подтвердила свое предстоящее замужество с загадочным М. Б. Под этими инициалами Казьмина описывает своего возлюбленного в Instagram.
Судя по ее описаниям, это состоятельный мужчина, имеющий несколько детей, очень ответственный и мужественный. А нам остается только пожелать счастья Алисе!
Напомним, в браке с Аршавиным у нее родилась дочь Есения. Это было второе замужество журналистки. В отношениях с Алексеем Казьминым, крупным бизнесменом, у нее также родилась еще одна дочь и сын.
Девушка стала известной благодаря дебошу, который она устроила в самолете в 2018 году. Она вела себя нестандартно, вызывая опасения у экипажа самолета. Чтобы оправдать свои действия, Алиса называла себя «майором ФСБ». Проверка выявила, что это не так. Конфликт разрешился после того, как мастерица перевоплощения полностью оплатила неустойку авиапредприятию.
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Теги:
Шоу-бизнес , Андрей Аршавин , Алиса Казьмина , Алексей Казьмин , ФСБ
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