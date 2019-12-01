Семенович призналась в редкой болезни

Певица Анна Семенович раскрыла болезненную тайну своей большой груди — она страдает от патологии, известной медикам как гигантомастия. Это аномальный рост груди. Она достигает огромных размеров и продолжает расти.

В эфире НТВ Анна рассказала , что маммологи поставили ей диагноз пять лет назад.

«Это грудь шестого, восьмого, девятого размеров и далее. Гигантомастию ставят женщине, если у нее каждая грудь весит 2,5 килограмма», — рассказала певица.

По словам Семенович, это передающаяся на генном уровне особенность организма и ей пришлось делать операцию по уменьшению груди. Но как только она поправляется, бюст заметно увеличивается.