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Семенович призналась в редкой болезни 

Рамблер + ещё 15 14 минут назад
Певица Анна Семенович раскрыла болезненную тайну своей большой груди — она страдает от патологии, известной медикам как гигантомастия. Это аномальный рост груди. Она достигает огромных размеров и продолжает расти.
В эфире НТВ Анна рассказала, что маммологи поставили ей диагноз пять лет назад.
«Это грудь шестого, восьмого, девятого размеров и далее. Гигантомастию ставят женщине, если у нее каждая грудь весит 2,5 килограмма», — рассказала певица.
По словам Семенович, это передающаяся на генном уровне особенность организма и ей пришлось делать операцию по уменьшению груди. Но как только она поправляется, бюст заметно увеличивается.
Ранее «Рамблер» сообщал, что 39-летняя Анна Семенович поделилась св соцсетях фото с пляжного отдыха на Мальдивах.
Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Анна Семенович , НТВ
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